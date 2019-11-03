Главная Новости
3 ноября • обновлено в 20:03
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Зубы на месте": девушка Богдана сделала заявление о драке с Бакановым

558 Читать материал на украинском

Девушка руководителя ОП Андрея Богдана Анастасия Сличная опровергла слухи о драке с главой СБУ Иваном Бакановым.

В сторис Instagram девушка опубликовала фото с Богданом, посмеявшись над информацией о том, что Баканов якобы выбил ему зуб.

"Зубы на месте. Проверила", – написала Сличная.

Новости
"Драка" Богдана с Бакановым: всплыл скандальный нюанс
Анастасия Сличная и Андрей Богдан

Анастасия Сличная и Андрей Богдан

Девушка Богдана Анастасия Сличная

Девушка Богдана Анастасия Сличная

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Место
Украина Киев
Теги
Офис президента Служба безопасности Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
8
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel