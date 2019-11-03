"Зубы на месте": девушка Богдана сделала заявление о драке с Бакановым

Девушка руководителя ОП Андрея Богдана Анастасия Сличная опровергла слухи о драке с главой СБУ Иваном Бакановым.

В сторис Instagram девушка опубликовала фото с Богданом, посмеявшись над информацией о том, что Баканов якобы выбил ему зуб.

"Зубы на месте. Проверила", – написала Сличная.

Анастасия Сличная и Андрей Богдан

Девушка Богдана Анастасия Сличная

Как сообщал OBOZREVATEL:

Информацию о "драке", в ходе которой Баканов якобы выбил зуб Богдану, распространил журналист Станислав Речинский. По его словам, "конфликт" был связан с назначениями в Службе безопасности.

Сам Богдан посмеялся над слухами о драке, показав в сети свои зубы.

Вскоре в ОП опубликовали официальное заявление, подчеркнув, что данные о драке является фейком.

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