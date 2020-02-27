Проблемные села, города и округа: есть ли перспектива у децентрализации Зеленского

В Украине хотят передать власть на местах – в городах, селах и поселках – народу. Сделать это планировали давно, но из-за существенных противоречий как внутри Офиса президента Владимира Зеленского, так и внутри Верховной Рады, получается это непросто.

Спорных моментов хватает – создание префектов, которых называют "смотрящими Зеленского", неопределенный статус Крыма и других территориальных единиц в Украине. Как результат – реформа стоит, а голосов в парламенте вполне может и не хватить.

Как хотят изменить жизнь каждого украинца – в материале OBOZREVATEL.

Какие есть спорные моменты

В парламент президент Украины дважды вносил законопроект о децентрализации. Если обобщить, главный посыл идеи – окончательно завершить процесс передачи власти на местах. Проще говоря – сделать все, чтобы местные общины сами распоряжались деньгами, средствами и могли без особых проблем управлять у себя на местах.

Именно поэтому в Офисе президента подготовили отдельный законопроект, который внесет изменения в Конституцию. По сути этот проект должен закрепить как уже принятые законы, так и новые инициативы в Основной закон. Сейчас сфера децентрализации очень шаткая и регламентируется разными законами. К тому же, нет понимания процесса и со стороны Основного закона.

С одной стороны в этом вопросе не должно было быть проволочек, так как подготовленные ОП Зеленского редакции идей Зеленского на 90% дублируют предыдущую редакцию проекта от экс-президента Петра Порошенко. С другой – законопроекты президента обычно имеют довольно высокую степень поддержки в парламенте его монофракции "Слуга народа".

Правда, в этот раз пошло все не так, как планировали у главы государства. В Раде изменения столкнулись с жесткой критикой как от "слуг", так и от представителей других фракций. Вот основные "камни преткновения":

Создание должности "префекта"

Префект может работать не более 3-х лет и получит значительные полномочия. Его назначает с подачи правительства президент, которому он и отчитывается о работе. Главный же рычаг влияния префекта (по факту – президента) – возможность приостановить работу любого местного совета (или мэра) в том случае, если их решения противоречит Конституции.

Парламент

По мнению отдельных "слуг народа", этот механизм поможет защитить национальную безопасность Украины. Если местный совет примет решение об условном отделении от Украины, префект его заблокирует и обратится в суд. На первый взгляд правильная идея несет в себе существенные риски – прежде всего в попытке узурпировать власть, когда префекты будут "ветировать" решения местных советов. А при большом желании привязать что-то к "угрозе нацбезопасности" можно без особых проблем.

Вместо районов будут округа

Главной территориальной единицей будет община – это несколько сел и территорий вокруг них, объединенных в одно целое. Общины можно увидеть уже сейчас, их сформировано уже более 1000 (всего их планируется создать около 1300-1500). Согласно закону Зеленского, если какие-то села в срок не успеют объединиться сами, то их объединят по остаточному принципу.

Далее – районы. Вместо нынешних 490 станет около 100 округов, а созданы они будут из прилегающих друг к другу общин. В некоторых областях может быть по три округа, а где-то и все шесть.

Главы общин, депутаты всех советов (округа, общины) будут избираться на 5 лет, а не на 4 как было ранее. А вот главу окружного и областного совета выбирать будут из числа депутатов и только на 1 год. После – ротация на другого депутата. Фактически, система должна помешать укреплению единоличной власти со стороны главы совета.

Это одна из скандальных норм. Почему? Все дело в распределении влияния элит. Многим "слугам народа" (прежде всего мажоритарщикам) не нравился этот пункт, ибо главами советов будут всего лишь 1 год. За этот срок очень сложно выстроить отношения, что попросту нивелирует работу на округах.

При этом в "Слуге народа" допускают – районных советов может и вовсе не быть в финальном документе. Поэтому часть спорных моментов будет снята.

Лингвистические споры – как и что должно называть

В законопроектах, к примеру, был термин "община". Многим он не нравится. В Ассоциации городов Украины предлагают ввести такие понятия как "муниципальный совет", "мэр" (а не "глава") и так далее. Об этом в частности заявляет и глава Ассоциации Олег Слобожан. Из-за этих споров уже анонсировали собрание филологов и лингвистов, которые обсудят идеальный вариант для украинских реалий.

"Я лично никогда не придавал значение лингвистической теме. Но, оказалось, что нам нужно провести отдельный круглый стол. Пригласим филологов, ученых, которые знают, как все называлось ранее. К примеру, "префект" это французкое слово, но оно не всем подходит. Есть еще предложение со словом "урядник", но не уверен, что оно всем подойдет. Это исключительно украиноязычный термин и аналогов в других языках ему нет", – подчеркнул глава партии СН Александр Корниенко.

Полномочия общин в регионах. Кто и чем будет заниматься

Тут вопрос в контексте развития территорий. Что будут делать представители окружных советов, префекты и так далее.

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Интриги в монобольшинстве

Во вторник, 25 февраля, в монобольшинстве уже презентовали публичный план по закону о децентрализации. В "Слуге народа" обещают подать финальную наработку проекта закона уже к концу марта. По словам народного депутата от СН Виталия Безгина, после консультаций законопроект будет опубликован и отправлен в Конституционный суд. Финальное же голосование ожидается в сентябре 2020 года.

"Мы являемся заложниками того, что будут очередные местные выборы в октябре, поэтому у нас есть небольшой промежуток времени с 2 по 5 сентября, как раз 4 сессия, где мы попытаемся 300 голосами "за" принять идею.

Глава партии СН Александр Корниенко уже заявил, что все тормозит несколько проблем:

Закрытость процесса обсуждения. Ранее никто ни с кем и ничего не обсуждал, а Офис президента подавал лишь сам проект закона;

За основу был взят проект о децентрализации Петра Порошенко, который был опубликован еще 5 лет назад. При этом изменения в него не вносились 5 лет, что, по мнению Корниенко, "забуксировало" процесс.

Но в целом создание единого законопроекта о децентрализации упирается в поддержку зала и поиск голоса. Ведь если для отправки решения в Конституционный суд нужно всего лишь 226 голосов и "Слуга народа" может найти поддержку своими силами. То для финального голосования нужно 300 голосов.

Как сообщают источники OBOZREVATEL в монобольшинстве, поддержать децентрализацию потенциально могут в "Оппозиционной платформе – За жизнь" и группе "За будущие". Не исключена поддержка и "Голоса", но в партии пока финального решения не приняли. Вероятно что против идеи выступят в "Европейской Солидарности" и "Батьківщине".

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