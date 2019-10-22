Детектор лжи "Слуги народа": почему в Раде заговорили о подкупе нардепов

В Офисе президента Украины предложили проверить сразу с десяток нардепов от “Слуги народа” на детекторе лжи. Большинство из “подозреваемых” являются членами налогового комитета и не голосовали за законопроект, который должен разрушить миллионную схему одиозного нардепа Антона Яценко.

Такая практика для Верховной Рады в новинку, а в монобольшинстве уже появились первые недовольные. Почему “слуги” могут попасть под полиграф и кто уже сумел “отличиться” — разбирался OBOZREVATEL.

Что произошло

Сразу несколько источников сообщили — ОП хочет, чтобы с десяток народных депутатов от “Слуги народа” прошли полиграф. Речь идет прежде всего о членах комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Первым об этом в своем Facebook написал народный депутат от СН Александр Дубинский.

"Причина — обращение в ОП нескольких депутатов, которым не понравилось голосование членов комитета, где было принято решение об уничтожении монополии на оценочную деятельность т.н. "площадок Яценко" + демонополизации рынка госзакупок через систему Prozorro, а также снижение цен на участие в торгах + обеспечение прозрачной работы СЕТАМ/АРМА", — рассказал он.

Речь в публикации идет о голосовании по законопроекту №2047. Его задача – ликвидировать коррупционные схемы при оформлении сделок с недвижимостью.

Так, в распоряжении OBOZREVATEL появился список депутатов, которые выступали за и против схемы.

За отмену: Даниил Гетманцев (Слуга народа); Александр Сова (Слуга народа); Александр Ковальчук (Слуга народа); Марьян Заблоцкий (Слуга народа); Алексей Устенко (Слуга народа); Ярослав Железняк (Голос); Галина Васильченко (Голос).

Как голосовали нардепы

Против отмены (или воздержались): Александр Дубинский (Слуга народа); Алексей Ковалев (Слуга народа); Дарья Володина (Слуга народа); Андрей Холодов (Слуга народа); Ольга Василевская-Смаглюк (Слуга народа); Ирина Аллахвердиева (Слуга народа); Элла Репина (Слуга народа); Олег Марусяк (Слуга народа); Юлия Диденко (Слуга народа); Анастасия Ляшенко (Слуга народа); Олег Воронько (Слуга народа); Алексей Леонов (Слуга народа); Анна Колесник (Слуга народа); Игорь Палица (За будущее); Нина Южанина (Европейская солидарность).

Вероятно, именно этих нардепов и хотят проверить на детекторе лжи. В своей недавней публикации Дубинский обвиняет несколько коллег. В частности нардепов Андрея Мотоловца и Роксолану Пидласу. Нардеп Пидласа же эту информацию отрицает.

А в комментарии OBOZREVATEL в мессенджере WhatsApp нардеп Дубинский рассказал, что по итогам голосования по законопроекту нардепы решили обновить его и внести новый. С учетом устранения монополии не только со стороны прокладок, но и от оценщиков имущества, а также для достижения прозрачности СЕТАМ и ProZorro.

Правда, намерения проверить “своих” нардепов со стороны Офиса президента это не остановило. К слову, эту же информацию подтвердил и экс-вице-премьер-министр Павел Розенко в своем Facebook.

“Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам от партии “Слуга народа”. Их обвиняют в получении 30 тысяч долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады”, — написал Розенко.

По данным источников OBOZREVATEL, 30 тысяч долларов нардепам, возможно, мог передать народный депутат Игорь Палица. Который близок к парламентской группе олигарха Игоря Коломойского.

Это косвенно подтверждается и тем, что большую часть депутатов, голосовавших за сохранение "площадок", неофициально относят к так называемой "группе Коломойского". В частности, яркие ее представители – Андрей Холодов, Александр Дубинский, Игорь Палица и Ольга Василевская-Смаглюк.

В этой ситуации история с полиграфом для "слуг" выглядит более чем логичной. Вероятно, в ОП поняли признаки "договорняка" со стороны целой когорты народных избранников, которые не поддержали законопроект и отмену схемы.

Поэтому и решили их "проверить". К слову, в конце октября — в начале ноября СН проведет партийное собрание. Среди основных вопросов — возможые перестановки и кадровые решения.

Какую схему хотят сохранить в “Слуге”?

Речь идет о ликвидации фирм-посредников, которые зарабатывают деньги "из воздуха" на операциях продажи-покупки недвижимости.

В частности, оценщики определяют стоимость объекта и полученную цифру вносят в Единую базу данных отчетов об оценке. Дальше база автоматически рассчитывает, не занизил ли хозяин квартиры ее стоимость, пытаясь сэкономить на налогах. Независимо от того, чьи расчеты (оценщика или системы) окажутся точнее, налог платится с большей суммы.

Изначально доступ в базу был бесплатным. Сейчас же после ряда “реформ” все идет через несколько фирм. За каждую попытку оценщика внести информацию в реестр он платит от 900 до 1800 гривен. Ежемесячно получаются миллионные платежи.

Базу ввел в действие глава Фонда Госимущества Виталий Трубаров. Как заявлял журналист Юрий Бутусов, Трубарова назначили с помощью Хомутынника, который являлся сопредседателем депутатской группы "Видродження". Хотя сам Хомутынник эту информацию опроверг, на связь нардепа с бывшим и.о. главы Фонда госимущества указывает множество факторов.

Реальным же бенефициаром прибыли является другой скандальный политик — нардеп-мажоритарщик Антон Яценко, который, по информации OBOZREVATEL, в пятницу, 18 октября, после голосования встречался с Игорем Коломойским.

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