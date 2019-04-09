"Дернулся и вышиванку порвал!" Нардеп от БПП подрался со сторонником Зеленского. Видеофакт

Народный депутат Украины от "Блока Петра Порошенко" Олег Барна набросился на сторонника кандидата в президенты Владимира Зеленского Святослава Юраша в коридорах телеканала Zik .

Это произошло после эфира программы, на которой обсуждались второй тур выборов президента Украины и предстоящие дебаты между кандидатами, передает Zik. (Чтобы посмотреть видео, поскролльте страницу).

Причем, Барна на эфир приглашен не был. Он приехал специально, так как его разозлили заявления представителя "Зе! Команды". Депутат схватил Юраша за горло и несколько раз потряс, порвав рубашку.

Скришот с видео

В конфликт вмешалась охрана телеканала, прекратила схватку и вывела скандального депутата из помещения.

При этом Юраш на своей странице в Facebook заявил, что Барну вывели из себя его словам о причастности нынешней власти к Илловайской трагедии.

"Принялся рвать мою любимую рубашку и требовать, чтобы я не говорил о главнокомандующем и Илловайске. Со взаимными криками разошлись", – написал он.

Правда, Барна утверждает, что во время разговора его оппонент "дернулся и вышиванку свою порвал".

Как сообщал OBOZREVATEL, драки в прямом эфире для нардепа Барны далеко не редкость. В последний раз это произошло в декабре 2018 года. Тогда он подрался с народным избранником от ВО "Свобода" Юрием Левченко.

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