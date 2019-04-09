|Политика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

"Дернулся и вышиванку порвал!" Нардеп от БПП подрался со сторонником Зеленского. Видеофакт

751Читать материал на украинском

Народный депутат Украины от "Блока Петра Порошенко" Олег Барна набросился на сторонника кандидата в президенты Владимира Зеленского Святослава Юраша в коридорах телеканала Zik .

Это произошло после эфира программы, на которой обсуждались второй тур выборов президента Украины и предстоящие дебаты между кандидатами, передает Zik. (Чтобы посмотреть видео, поскролльте страницу).

Причем, Барна на эфир приглашен не был. Он приехал специально, так как его разозлили заявления представителя "Зе! Команды". Депутат схватил Юраша за горло и несколько раз потряс, порвав рубашку.

"Дернулся и вышиванку порвал!" Нардеп от БПП подрался со сторонником Зеленского. Видеофакт

Скришот с видео

В конфликт вмешалась охрана телеканала, прекратила схватку и вывела скандального депутата из помещения.

При этом Юраш на своей странице в Facebook заявил, что Барну вывели из себя его словам о причастности нынешней власти к Илловайской трагедии.

"Принялся рвать мою любимую рубашку и требовать, чтобы я не говорил о главнокомандующем и Илловайске. Со взаимными криками разошлись", – написал он.

Правда, Барна утверждает, что во время разговора его оппонент "дернулся и вышиванку свою порвал".

Как сообщал OBOZREVATEL, драки в прямом эфире для нардепа Барны далеко не редкость. В последний раз это произошло в декабре 2018 года. Тогда он подрался с народным избранником от ВО "Свобода" Юрием Левченко.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Персоны
Владимир ЗеленскийОлег Барна
Место
Украина
Тег
Выборы Президента
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения