Депутат Верховной Рады вышла замуж в красном платье: фото молодоженов

Депутат Верховной Рады от партии "Самопоміч" Ирина Сысоенко вышла замуж в красном платье.

Об этом нардеп сообщила на своей странице в Facebook, заявив, что она "счастлива стать женой лучшего мужчины в мире".

"Теперь медицина окружает меня не только на работе, но и дома, ведь мой муж врач. Украинец по происхождению, но гражданин Германии, где живет и работает много лет", - рассказала Сысоенко.

"Сразу предупреждаю, я жила и буду жить в Украине, буду продолжать свою работу, как и до того. Для меня важно построить в Украине такие же условия в медицине, какие есть в Германии и других европейских государствах!" - заявила нардеп.

Она добавила, что едва ли не опоздала на заключение брака, поскольку ехала с работы.

"Поэтому празднование с белым платьем будем делать позже, во время моего летнего отпуска", - отметила Сысоенко.

Как сообщал "Обозреватель", недавно женился сын экс-президента Украины Виктора Ющенко.