Денег нет, но мандат хочет: Савченко сказала, как попытается "проскользнуть" в Раду

Народный депутат Надежда Савченко намерена баллотироваться в Верховную Раду на досрочных выборах по можоритарному округу.
В Facebook Савченко рассказала, что ее "Общественно-политическая платформа", согласно с Законом "О политических партиях в Украине", не смогла собрать необходимых для участия в выборах 4 млн 173 тыс. грн. Тем не менее, нардеп представила свой список:
будет идти по мажоритарке и помимо себя назвала еще 6 кандидатов:
1. Председатель партии - Надежда Савченко - Донецкая область, округ № 51
2. Заместитель председателя партии Татьяна Проторченко - Донецкая область, округ № 52
3. Руководитель избирательного штаба Вера Савченко - Донецкая область - округ №45
4. Председатель Зеленоярского сельского совета Никольского района Донецкой области Николай Юзвинкевич - Донецкая область, округ № 60
5. Депутат Песковского поселкового совета объединенной территориальной общины Бородянского района Киевской области Юлия Соловьева - Киевская область, округ № 96
6. Председатель Всеукраинского общественного объединения "Противодействие торговле людьми" Вера Владей - Черкасская область, округ № 196
7. Директор ООО "Редакция газеты "Киевские ярмарки" Виталий Архипов - Киевская область, округ № 90.
Команда Савченко
facebook.com/Savchenko.Nadiia
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Савченко заявила, что готова при президенте Украины Владимире Зеленском возглавить одно из министерств.
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