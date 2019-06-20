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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Денег нет, но мандат хочет: Савченко сказала, как попытается "проскользнуть" в Раду

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Народный депутат Надежда Савченко намерена баллотироваться в Верховную Раду на досрочных выборах по можоритарному округу.

В Facebook Савченко рассказала, что ее "Общественно-политическая платформа", согласно с Законом "О политических партиях в Украине", не смогла собрать необходимых для участия в выборах 4 млн 173 тыс. грн. Тем не менее, нардеп представила свой список:

будет идти по мажоритарке и помимо себя назвала еще 6 кандидатов:

1. Председатель партии - Надежда Савченко - Донецкая область, округ № 51

2. Заместитель председателя партии Татьяна Проторченко - Донецкая область, округ № 52

3. Руководитель избирательного штаба Вера Савченко - Донецкая область - округ №45

4. Председатель Зеленоярского сельского совета Никольского района Донецкой области Николай Юзвинкевич - Донецкая область, округ № 60

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5. Депутат Песковского поселкового совета объединенной территориальной общины Бородянского района Киевской области Юлия Соловьева - Киевская область, округ № 96

6. Председатель Всеукраинского общественного объединения "Противодействие торговле людьми" Вера Владей - Черкасская область, округ № 196

7. Директор ООО "Редакция газеты "Киевские ярмарки" Виталий Архипов - Киевская область, округ № 90.

Команда Савченко

Команда Савченко

facebook.com/Savchenko.Nadiia

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Савченко заявила, что готова при президенте Украины Владимире Зеленском возглавить одно из министерств.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Надежда Савченко
Место
Украина
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
общественный строй называется "деньгократия"если правильно,а называют законспирировано "демократия",вот так .
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