Дело против Насирова развалится, потому что обвинения в суде доказать нереально – эксперт

Дело против главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова разваливается, потому громкие обвинения в суде доказать будет невозможно.

Об этом заявил политический эксперт, известный журналист Виталий Портников в эфире телеканала "Еспресо ТВ".

"Многие эксперты еще в самом начале говорили, что дело Насирова развалится и не дойдет до судебного рассмотрения. Потому что Насирова пытаются привлечь по обвинениям, которые вряд ли можно будет реально доказать в суде", – считает он.

Комментируя решение суда о восстановлении главы ГФС Украины Насирова в должности, Портников отметил, что громкие обвинения против Насирова не доказаны в суде.

"Есть вопрос прозрачности и эффективности украинской судебной системы. С другой стороны, есть вопрос эффективности украинской бюрократии. Если Насирова действительно уволили с должности якобы за двойное гражданство, то вопрос было ли это доказано так, чтобы украинский суд не имел возможности не признать этого. Хороший вопрос – почему за такое длительное время это так и не доказано реальным официальным запросом, и что это было за письмо якобы из британского посольства. Насколько я понимаю, Насирова не могли уволить за какие-то другие действия, так как они не были доказаны судом. Были только обвинения", – сказал он.

Виталий Портников "Еспресо ТВ"

Также, по мнению Портникова, задержание Насирова в марте 2017 года детективами НАБУ в больнице "Феофания" было ни чем иным, как инсценировкой. "Есть также вопрос эффективности антикоррупционных структур, так как громких задержаний было много. И опять таки, все спрашивали, для чего нужна была история с одеялом? А это просто была громкая постановка. Мне кажется, эти органы (антикоррупционные. – Ред.) продолжают действовать по старым схемам. Потому что одно дело – это провести громкое задержание руководителя фискальной службы, которое в итоге окажется пшиком. И совсем другое дело, самое важное на мой взгляд – это реальная борьба с коррупцией как полное уничтожение коррупционной составляющей в деятельности фискальной службы. Это вопрос номер один. Иначе можно раз в год арестовывать руководителей этих структур, а сами структуры будут коррумпированы, как и раньше", -– сказал журналист.

"Украинское общество должно требовать не обвинений в адрес руководителей госструктур, а реальных изменений в самих структурах. А для этого действительно нужны серьезные шаги: прозрачное законодательство, борьба с контрабандой и теневой экономикой. До тех пор, пока существует теневая экономика и контрабанда, будет коррупция в этих структурах. Вопрос в том, что нам нужно", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава ГФС Украины Насиров имеет полное право приступать к выполнению своих обязанностей, поскольку в решении суда конкретно говорится о немедленном исполнении в части восстановления его в должности, считает адвокат.