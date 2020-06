Обвинения, которые были выдвинуты пятому президенту Украины Петру Порошенко, имеют признаки выборочного правосудия и политического преследования, считает бывший Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. Об этом он написал на своей странице в Тwitter.

"Никто не может быть выше закона и справедливость должна быть обеспечена. Но обвинения, которые были выдвинуты Порошенко на этой неделе, имеют тревожный оттенок выборочного правосудия и политической мести. Это часть прошлого Украины, а не ее будущего", – отметил Расмуссен.

Nobody is above the law and justice must be done. But this week's charges against former Ukrainian President @poroshenko have a worrying tinge of the selective justice and political retribution that belong to #Ukraine 's past, not its future.