Дело даже не в Путине: Портников объяснил желание России заполучить Украину

Журналист Виталий Портников напомнил, что во времена президентства Бориса Ельцина в 1993-94 годах Россия уже предпринимала попытку забрать Крым, однако отступила, надеясь заполучить всю Украину.

Своими мыслями он поделился в эфире "Радио Свобода". По мнению журналиста, дело далеко не в нынешнем лидере Владимире Путине.

"Там уже было назначено промосковское правительство, московское правительство во главе с покойным Евгением Сабуровым – это были москвичи. Там был из Москвы прислан глава администрации президентом, мой хороший знакомый Виктор Минин, бывший народный депутат Советского Союза. Тамошний президент Юрий Мешков был обложен московскими агентами", – вспомнил он.

Портников объяснил желание РФ заполучить Украину dancor.sumy.ua

По словам Портникова, отделения не произошло только потому, что Леонид Кучма выиграл на президентских выборах в Украине, и в Кремле решили, что возьмут всю Украину вместе с Крымом.

Журналист обратил внимание на показательную деталь: представители администрации президента Мешкова, которого поддерживал мэр Москвы Юрий Лужков, присутствовали на вручении Кучме президентского удостоверения практически в полном составе.

"Если бы Евгений Примаков стал президентом России, да, я думаю, происходили бы подобные вещи. Я допускаю, что они делались бы более осторожно, более филигранно, чтобы не обвиняли в нарушении международного права. Но то, что Россия осталась бы шовинистическим государством, может быть, не воевавшим, может быть, не проливавшим столько крови, у меня нет ни малейших сомнений", – написал он.

По мнению Портникова, желание захватить Украину присуще не только политической элите, но и всему обществу РФ.

"Поэтому и не надеюсь на то, что политический курс России сменится, если с политической арены страны уйдет тем или иным образом Владимир Путин. Я просто надеюсь, что Россия перестанет убивать украинцев в этом случае, но далее этой надежды мои планы не простираются", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно о смерти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, который призывал Россию "сохранить за собой Крым и Севастополь и никому их не отдавать".

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