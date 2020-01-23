Дела Трубы против Порошенко политически мотивированные – Новиков

Все производства, которые были начаты в Государственном бюро расследований под руководством Романа Трубы, скомпрометированы и должны рассматриваться как политически мотивированные.

Об этом сказал адвокат пятого президента Петра Порошенко Илья Новиков на пресс-конференции по результатам экспертизы так называемых "пленок Трубы" канадскими экспертами FORENSIC SCIENCE SERVICES, INC.

"Многие будут считать, что после отставки Трубы новые экспертизы и достоверное установление того, что на записи действительно голос Романа Трубы, может иметь только историческое значение. Это не соответствует действительности. Принципиальное юридическое значение имеет тот факт, что Ирина Венедиктова, которая сейчас возглавляет ГБР, приняла решение, как говорят музыканты, играть с той же цифры. То есть не было проведено перезагрузки всех производств, не только по "Кузницы на Рыбацком", – сказал адвокат.

Новиков заявил, что дела ГБР политически мотивированные

По его словам, поскольку теперь точно известно, что такие указания предоставлялись и исполнялись, эти производства являются скомпрометированными.

"Решение нового руководства ГБР не проводить проверку по этим обстоятельствам, а продолжать, как будто ничего не происходило, привели к тому, что сегодня, независимо от того, что руководство сменилось, все эти производства скомпрометированы и должны рассматриваться как политически мотивированные.

Это достоверный факт как результат прямых служебных злоупотреблений предыдущего руководства. С каждым днем, в течение которого новое руководство ГБР не принимает мер к тому, чтобы выяснить обстоятельства, а наоборот продолжает действовать в том же русле, все более четкий характер приобретает злоупотребления со стороны нового руководства. Это существенно", – добавил Новиков.

Как писал OBOZREVATEL, журналисты "WATCHDOGS.Розслидування" получили неопровержимые доказательства подлинности пленок, опубликованных телеграмм-каналом "Трубу прорвало", заказав экспертизу в Канаде.

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