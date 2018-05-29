Данилюк начал авантюрную игру, но обречен на поражение - политолог

Министр финансов Украины Александр Данилюк пытался шантажировать Кабинет министров в условиях переговоров с МВФ, чтобы избежать отставки или уголовного преследования.

Об этом заявил политолог Владимир Фесенко, сообщает "Деловая столица". Так, эксперт прокомментировал скандал с Данилюком на заседании Кабмина на минувшей неделе и дальнейшее переподчинение Государственной фискальной службы напрямую Кабинету министров.

"История с неуплатой налогов несет для Данилюка значительные риски. В прошлом году Генеральная прокуратура открывала против него дело, потом его закрыла. Если бы министра финансов отправили за решетку, это создало бы проблему в отношениях с МВФ. Но поскольку у ГПУ на Данилюка был компромат, они этим воспользовались. И теперь Данилюк специально пошел на демарш, рассчитывая, что в условиях переговоров с МВФ было бы рискованно и контрпродуктивно его задерживать или увольнять... История с квартирой Данилюка (квартира в Великобритании стоимость около 1 млн долларов, которая не внесена в декларацию министра) была известна давно, он был на крючке. Но Данилюк, видимо, решил, что он умнее всех и может шантажировать всех. Это недостаток опыта, возможно, психологическая проблема", - сказал Фесенко.

По словам эксперта, теперь Данилюк сознательно "пытается сделать из себя жертву", а его демарш на заседании Кабмина может быть попыткой защититься от уголовного преследования.

"Но он только усугубляет свою ситуацию. Фактически он поставил себя на грань войны. Он действует авантюристично. Пользуется тем, что сейчас активная фаза переговоров с МВФ. И резко обострил отношения внутри Кабмина и со многими другими. Риски своего увольнения он резко увеличил. Он начал авантюрную игру, в которой обречен на поражение. За последние полтора года он рассорился практически со всеми. С президентской командой, которая его выдвинула на пост министра, с профильным парламентским комитетом. До последнего времени у него были достаточно конструктивные отношения с премьер-министром. И Гройсман его во многих ситуациях прикрывал. Но Данилюк захотел единолично контролировать Государственную фискальную службу. Хотя у нас никогда министры финансов не контролируют единолично ГФС. При нынешнем политическом и аппаратном весе Данилюка это нереально. А он этого захотел. И нарвался на конфликт с человеком, который его во многом защищал. Это огромная ошибка Данилюка. Данилюк - это старуха у разбитого корыта, которая захотела стать столбовой дворянкой, царицей, а потом и владычицей морскою", - пояснил эксперт.

Новости ГПУ получила доступ к информации о доходах Данилюка

По мнению политолога, Данилюк переиграл сам себя, а его попытки "изображать из себя реформатора" закончатся либо увольнением, либо добровольной отставкой.

"Закончится это либо увольнением Данилюка, либо его самостоятельной отставкой. Он переиграл сам себя и сделал массу ошибок. Все заявления Данилюка за последние дни - это чистый пиар. Он изображает из себя реформатора и борца с теми, кто этим реформам мешает. И он намеренно повышает ставки, провоцирует конфликт. Если Луценко выдвинет ему обвинение, он скажет, что ему мстят за то, что он выступал за справедливость, за то, чтобы ГФС была подчинена Минфину и т.д. На самом деле, это не так, для него это просто форма защиты", - подытожил Фесенко.

Как сообщалось, во время заседания Кабинета министров Украины 23 мая между министром финансов Александром Данилюком и премьер-министром Владимиром Гройсманом произошла перепалка, которая может закончиться отставкой первого.

Причиной конфликта стало требование главы Минфина назначить ему пятого заместителя, представление на которую было подано давно, и отказ премьер-министра в этом, сообщает LB.ua, ссылаясь на источники в Кабмине.

Напомним, Кабмин на закрытом заседании 23 мая переподчинил ГФС напрямую правительству.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация о том, что Данилюку может грозить тюремный срок из-за незадекларированной квартиры в Лондоне стоимостью порядка 29 млн гривен.