"Дайте слово": Зеленский пригласил Трампа в Украину и получил ответ

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил лидеру США Дональду Трампу посетить Киев.

С таким предложением он выступил во время переговоров со своим американским коллегой в Нью-Йорке в среду, 15 сентября.

Зеленский попросил Трампа "дать слово", что он приедет, на что американец ответил "постараюсь".

Трамп подчеркнул, что "Украина имеет большой потенциал". "Я из Украины и хорошо об этом знаю", - ответил ему Зеленский.

Также глава Украины поблагодарил Трампа за приглашение в Вашингтон, но попросил уточнить дату. "Думаю, в ближайшее время они скажут. Они знают первые за нас", - сказал лидер США, имея ввиду своих помощников.

Зеленский и Трамп ZN.UA

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

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