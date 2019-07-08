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"Даем сутки!" Зеленскому выдвинули ультиматум из-за телемоста с Россией

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От президента Украины Владимира Зеленского потребовали отреагировать на анонсированный телемост между российскими пропагандистами с телеканала "Россия24" и украинским телеканалом Newsone.

С таким требованием выступили объединенные националисты страны от имени лидера партии "Национальный Корпус" Андрея Билецкого, сказано в блоге на "УП".

"Цель этой информационной диверсии – очевидна. Программа максимум – символически поставить Украину в унизительное положение раскаяния и капитуляции перед силой РФ, добавить Медведчуку баллов перед выборами. Программа минимум, если не получится – показать, что инициативы мира между Украиной и РФ срывают "фашисты" и, опять-таки, добавить баллов Медведчуку перед выборами", – написал он.

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Билецкий отметил, что украинским националистам "нужно поговорить" с президентом Зеленским.

"Мы даем Владимиру Зеленскому сутки на адекватный ответ на информационный шабаш, который готовит Кремль здесь, в Киеве. Ответ должен быть адекватным. Лидера государства, которая находится в состоянии войны. Не клоуна, не артиста из олигархических корпоративов, а президента. Иначе ответ "зеленым человечкам" Кремля начнут давать "черные человечки". Думай. Те.", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, телеканал NewsOne объяснил скандальную идею провести 12 июля телемост под названием "Надо поговорить" с пропагандистским каналом "Россия 1".

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Тема
Телемост с Россией
Персоны
Андрей БилецкийВладимир ЗеленскийВиктор Медведчук
Место
Украина
Тег
Национальный корпус
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Хора, фашизды президенту ультиматум ставят. XoxлоСомали.
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Serov Oleg
Serov Oleg
неуж,тряпкой окажется перед гамадрилами?
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Странно, а почему "черные человечики" Билецкого не выдвигали требования когда голосовали за Зеленского? Что изменилось за полтора месяца?
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