Главная Новости
13 сентября • обновлено в 16:52
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Чуда не будет!" Портников объяснил, как "Слуга народа" превращается в партию Путина

1.4т Читать материал на украинском

Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа", которая получила монобольшинство в Верховной Раде, превращается в аналог "Единой России".

Об этом в своем телеграмм-канале написал украинский журналист Виталий Портников. Он отметил, что голосование по роспуску ЦИК стало первым сигналом процесса превращения в подобие путинской партии.

"В стране, элита которой формируется не по идеологическим принципам, а по принципу допуска к кормушке, это совершенно естественно. Мы и не заметим, как "Слуга народа" станет аналогом "Единой России" и "старые" политики и олигархи разделят пирог власти с теми новичками, кто способен научиться хотя бы воровать, если не управлять", – пояснил он.

Новости
"Кнопкодавство — не бл*дство": Коломойский расхвалил "слуг народа" в Раде

При этом он отметил, что, возможно, украинский народ после 2019 года ждет повторение судьбы россиян после 1999 года.

"Больной, который отказывается лечиться и предпочитает врачам – пусть даже очень несимпатичным – целителей, пусть даже очень прикольным – сам выбирает свою судьбу. Родственникам такого пациента остается только ждать и мечтать о чуде. Так что если в ближайшее время никакого чуда не случится, украинский народ надолго зафиксируется в неблагодарной роли объекта совместного грабежа", – подытожил Портников.

Владимир Путин

Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, Виталий Портников отметил, что тотальное единовластие в Украине из-за монобольшинства "Слуги народа" в Верховной Раде, которое голосует по указке президента Владимира Зеленского, чревато превращением страны в копию Российской Федерации.

При этом Портников объяснил, чего на самом деле боится президент Владимир Зеленский.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Персоны
Виталий Портников Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
1
Смешно
5
Интересно
4
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Пусть Портников объяснит как он превратился в пассивного пи*ора!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel