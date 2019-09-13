"Чуда не будет!" Портников объяснил, как "Слуга народа" превращается в партию Путина

Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа", которая получила монобольшинство в Верховной Раде, превращается в аналог "Единой России".

Об этом в своем телеграмм-канале написал украинский журналист Виталий Портников. Он отметил, что голосование по роспуску ЦИК стало первым сигналом процесса превращения в подобие путинской партии.

"В стране, элита которой формируется не по идеологическим принципам, а по принципу допуска к кормушке, это совершенно естественно. Мы и не заметим, как "Слуга народа" станет аналогом "Единой России" и "старые" политики и олигархи разделят пирог власти с теми новичками, кто способен научиться хотя бы воровать, если не управлять", – пояснил он.

При этом он отметил, что, возможно, украинский народ после 2019 года ждет повторение судьбы россиян после 1999 года.

"Больной, который отказывается лечиться и предпочитает врачам – пусть даже очень несимпатичным – целителей, пусть даже очень прикольным – сам выбирает свою судьбу. Родственникам такого пациента остается только ждать и мечтать о чуде. Так что если в ближайшее время никакого чуда не случится, украинский народ надолго зафиксируется в неблагодарной роли объекта совместного грабежа", – подытожил Портников.

Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, Виталий Портников отметил, что тотальное единовластие в Украине из-за монобольшинства "Слуги народа" в Верховной Раде, которое голосует по указке президента Владимира Зеленского, чревато превращением страны в копию Российской Федерации.

При этом Портников объяснил, чего на самом деле боится президент Владимир Зеленский.

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