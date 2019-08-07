"Что за фигня?" "Слуги народа" в Трускавце угодили в новый скандал

Часть избранных народных депутатов от партии "Слуга народа" пропускали обучение в Трускавце.

Об этом "Украинской правде" рассказал президент Киевской школы экономики (KSE) Тимофей Милованов. При этом он отметил, что "слуги народа" пропустили обучение, так как уже имели "образование".

"Были люди из экспертных групп и люди, которые имели западное образование или даже работали или сейчас работают с правительством, имеют наработки. Им определенные направления были не нужны. Они ходили на другое", – сообщал Милованов.

Но также часть будущих парламентариев были возмущены таким обучением и пропускали его.

"Вот у меня был разговор с одним мажоритарщиком. Он в первый день сказал: "Что это за фигня? Это детский сад". А на седьмой день – у меня даже есть видео, где он рассказывает: "Я изменил свою точку зрения, это супер все, фантастика, как полезно!", – добавил глава KSE.

Милованов подчеркнул, что некоторые обучающие перестали ходить уже через несколько дней и просто отдыхали в Трускавце.

"Были люди, которые первые два дня пришли и больше не приходили. Можем анализировать по "домашках". Первую "домашку" сдали 80%, вторую где-то 72%. Так всегда падает. Сейчас посмотрим, сколько третью сдадут. Я ожидаю, что мы где-то 50-60% сертификатов выдадим из всех, кто принимал участие. Но были люди, которые ходили в SPA и показывали, что они, в принципе, здесь отдыхают. Такие тоже были. Но подавляющее большинство ходила, процентов где-то 80", – подытожил он.

"Слуга народа" в Трускавце Цензор.НЕТ

Как сообщал OBOZREVATEL, партия "Слуга народа", которая провела 4-дневный тренинг для будущих народных депутатов в Трускавце, на этом не остановилась и начинает Офис обучения и развития партии, а также запланировала новые программы на осень.

Также у украинцев возникли проблемы с проездом в поезде, следовавшем в Киев, из-за представителей партии "Слуга народа", которые возвращались с тренинга в Трускавце.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!