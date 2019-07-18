Что спасет Украину от России: историк назвал единственный способ

Украину спасет от российской агрессии только вступление в Евросоюз и НАТО.

Как заявил доктор исторических наук, профессор Ярослав Грицак, никакая "финляндизация" (нейтральный статус) ей не помогут, сообщают "Факты".

"Единственный рациональный путь для Украины — избавившись от всех эмоций, войти в большое сообщество, где угроза будет меньшей, то есть в Европейский Союз и НАТО. Альтернативы этому вектору нет. Те, кто сознательно или несознательно рассуждают о третьем пути для Украины, — или преступники, или полезные идиоты. Они лгут, что мы, приняв их вариант, выберемся из этой опасной зоны", — считает он.

Украина и Россия РБК

В то же время уточняется, что согласно социологическим данным, каждый третий взрослый украинец хочет для страны нейтрального статуса. Грицак же утверждает, что такие меры приемлемы только в том случае, если для страны нет реальной внешней угрозы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что президент России Владимир Путин предлагал главе украинского государства Владимиру Зеленскому "внешнюю поддержку" разрешения конфликта на Донбассе.

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