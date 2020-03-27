Землю нужно продавать, а ПриватБанк никогда не вернется к бизнесмену Игорю Коломойскому. Именно такие условия Международный валютный фонд ставит президенту Украины Владимиру Зеленскому и партии "Слуга народа".

В противном случае стране не видать многомиллиардного кредита, и мы, вероятно, получим дефолт. Если раньше в МВФ предлагали 5,5 млрд долларов, то сейчас цифра может стать намного больше. А в условиях экономического кризиса и коронавируса – деньги стране нужны как никогда.

Удастся ли Зеленскому спасти украинцев от тотального кризиса и почему из-за этого он может потерять "Слугу народа" – разбирался OBOZREVATEL.

Что будет, если МВФ не даст кредит

Вероятно, дефолт. В Украине очень сложная экономическая ситуация. Ее можно охарактеризовать "на грани банкротства". Почему?

Коронавирус и карантин. Все это продлится минимум до 24 апреля. В стране де-факто работают только стратегические предприятия, магазины, аптеки и отдельные компании. Десятки тысяч людей отправлены в отпуска. Это социально-экономическая бомба замедленного действия.

В стране огромный недобор бюджета, примерно 35%. Это просто антирекорд. При таких условиях правительство хочет урезать смету и сократить расходы. Деньги заберут практически из всех сфер (детальнее об этом далее).

Поэтому деньги от МВФ – один из двух основных вариантов развития событий. Глава фонда Кристалина Георгиева уже поставила два условия украинской власти. Для получения денег нужно – открыть рынок земли и принять закон, который не даст возможности бизнесмену Игорю Коломойскому вернуть ПриватБанк. Если условия выполнят – страна получит 5,5 млрд долларов или даже больше.

Кристалина Георгиева поставила два условия Украине

Второй вариант – объявить дефолт и отказаться платить по внешним займам. Спрогнозировать поведение страны в этом случае невероятно сложно. Учитывая, что большинство стран мира из-за коронавируса также находятся в сложном положении.

Что происходит в Раде и настроены ли там голосовать?

Парламент погряз в проблемах. Их так много, что руководство ВРУ даже не в состоянии созвать внеочередное заседание. Причин этому сразу несколько:

Как минимум пять членов парламента заражены коронавирусом: Сергей Шахов, Сергей Вельможный, Сергей Рудык, Александр Лукашевич и Руслан Горбенко сдали позитивный тест на COVID-19. Они в изоляции и проходят лечение. Многие нардепы реально переживают за свои жизни, поэтому никто не знает, соберется ли нужное количество избранников;

Нет конкретной повестки дня. Источник OBOZREVATEL в "Слуге народа" подчеркивает, что фракции и правительство до сих пор не пришли к единому плану работы. Никто до конца не знает, какие именно законы или решения примут на заседании;

В "Слуге народа" продолжается кулуарная и публичная война. Часть нардепов выступает против голосования за закон про банки. Некоторые не поддерживают законопроект о рынке земли (в первом чтении за него проголосовали 227 "слуг" из 252);

Масла в огонь подкинул и Кабмин с планом урезать бюджет. По информации источника во фракции, под предложенный вариант сокращения голоса собрать практически невозможно.

О последнем пункте немного детальнее, он сейчас также важен. В правительстве планируют урезать "неэффективные статьи расходов". Речь идет о больших зарплатах для топ-чиновников, премиях и других незащищенных статьях бюджета. По задумке Кабмина, тем самым Украину удастся уберечь от дефолта и частично снизить "удар" как от коронавируса, так и от неэффективного менеджмента.

Но многим нардепам предложенные нормы не очень нравятся. Ведь, к примеру, в Кабмине предложили забрать 500 миллионов гривен, которые могли бы пойти на разработку тестов на COVID-19. Также деньги планируют снять и с программы приоритетных научных исследований. Это уже вызвало панику в научных кругах.

Недоверие и недопонимание в парламенте во многом выливается и в то, что нардепы никак не могут согласовать дату заседания. Рабочих вариантов было несколько – 24 марта, затем 26. Сейчас актуальная дата – 28 или 29 марта, но пока финального подтверждения этому нет.

Народный депутат от "Слуги народа" Никита Потураев считает, что большинство коллег настроены прийти и проголосовать за важные решения. Другого выбора особо сейчас нет. При этом парламентарии уже отбросили идеи видеоголосования, потому что она считается неконституционной.

"Есть разные мнения. Собраться по видеосвязи вряд ли получится, ибо это неконституционно. Вариант стадиона или другого открытого пространства рассматривался, и сейчас его также обсуждают. Но я считаю, что нужно собираться на один день, весь пакет законов принять сразу и дать работать правительству", – заявил OBOZREVATEL Потураев и добавил, что проголосовать нужно за рынок земли, за закон о банках и за предложения правительства по секвестру бюджета.

Другой источник во фракции СН также подтверждает, что народные избранники еще окончательно не решились с датой собрания. "Можем и на следующей неделе или уже в воскресенье. На самом деле есть много факторов – работа Кабмина, желание или нежелание нардепов участвовать. Понимаете, если трети фракции не будет, приходить особо не вижу смысла", – подчеркнул собеседник в СН.

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В других фракциях также ситуация неоднозначная. За законопроект о банках голоса могут дать в "Голосе", но вот за проект по земле там пока не решили, будут голосовать или нет.

"Мы поддерживаем закон о банках и считаем его необходимым для сохранения финансовой стабильности. По закону о рынке земли – наша позиция озвучена и остается неизменной: мы "за" и считаем, что его открытие – правильный шаг. Вопрос к механизму. Наша фракция выступает за защиту малых и средних фермеров, а для этого в финальную редакцию закона должны быть внесены наши правки. Сейчас нет решения даже в большинстве, какой будет финальная редакция. Как только мы ее увидим, то сможем сказать свое решение", – рассказал OBOZREVATEL замглавы фракции Ярослав Железняк.

Против закона о земле по разным причинам выступают и другие фракции, кроме "Слуги". Да и там не факт, что соберется 226 "за". Как вариант рассматривается поддержка внефракционных нардепов или групп "Довіра" и "За майбутнє".

Владимиру Зеленскому предстоит сложный выбор

Сейчас во фракции монобольшинства идет ожесточенная борьба. С одной стороны, Украине нужно определиться. Или страна сотрудничает с МВФ и выполняет все обязательства. "Слуга народа" принимает закон о земле и банках. В Офисе президента для подстраховки ищут голоса в других фракциях и группах. Страна получает кредит и на ближайшие месяцы как минимум защищена, но деньги в любом случае придется возвращать.

Или же Украина объявляет дефолт, не платит по внешним счетам и пытается самостоятельно выбраться из ситуации.

Владимир Зеленский стоит перед сложным выбором. Принимать помощь Запада и дальше тесно сотрудничать с МВФ, но получить еще больше проблем в "Слуге народа". Либо опереться на украинский крупный бизнес, который, судя по всему, готов поддерживать президенту в обмен на своих людей в регионах.

Справка. Цугцванг — положение в шашках и шахматах, в котором любой ход игрока ведет к ухудшению его позиции.

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