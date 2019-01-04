Украина в полушаге от того, чтобы обезопасить от популистских колебаний и пересмотров такое стратегически важное направление, как интеграция в НАТО.

Важность прохождения этого пути сложно переоценить. Ведь закрепление евроатлантического вектора в Конституции - исторический шанс для Украины интегрироваться в пространство безопасности свободного мира. Вопрос в том, хватит ли у политиков способности мыслить стратегически и прислушиваться к общественному запросу. Окончательное утверждение конституционных изменений запланировано на февраль 2019 года.

Этот стратегический поворот не был неожиданностью и не упал с небес. Он обусловлен действием не менее трех факторов.

Первый - это, конечно же, российская агрессия против Украины, которая не только не прекращается, а охватывает все более широкий спектр методов и механизмов атак. Кремль своими действиями сделал для повышения симпатии украинцев к НАТО, пожалуй, больше, чем все информационные и агитационные программы, которые проводились в Украине. Десятилетиями Кремль запугивал нас "агрессивным блоком" стран Запада, а потом сам, не колеблясь, захватил украинские территории.

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Второй фактор - значительные положительные результаты сотрудничества с НАТО и странами-членами. Рядовой украинец не всегда может представить масштабы этого сотрудничества в оборонной сфере, которое включает и обучение наших воинов, и обеспечение армейским оборудованием, и решение отдельных стран-членов о поставках оружия. Страны НАТО через 10 трастовых фондов выделили почти 40 млн евро на поддержку Украины. На двустороннем уровне государства-члены Альянса только в 2018 году предоставили технической и гуманитарной помощи на 111 млн долл. Украинских военнослужащих обучают 500 иностранных инструкторов. Нам удалось значительно увеличить интенсивность военных учений. В 2018 году Вооруженные Силы Украины приняли участие в 214 командно-штабных учениях, в 9411 тактических учениях бригадного уровня и ниже, что почти вдвое больше, чем в 2017 году.

Третий фактор - общественная поддержка. Если в 2009 году доля украинцев, которые проголосовали бы на референдуме за вступление в НАТО, была на уровне 17%, в 2013-м - 20%, то сегодня различные социологические опросы показывают поддержку почти половины украинских граждан. В 17 из 25 украинских регионов доля сторонников вступления в НАТО превосходит долю противников. Даже в юго-восточных регионах, где пропаганда въелась слишком глубоко в сознание людей и где слово "НАТО" до сих пор пугает, растет понимание, что безопасность страны связана скорее с интеграцией на Запад, чем с беспозвоночным и бесперспективным "нейтральным статусом" и уж точно - не с движением на Восток.

Действие этих факторов творит с политиками чудеса. Политик, которая десять лет назад избегала натовской тематики, а после подписания "письма трех" о предоставлении Плана действий по членству (ПДЧ) в переговорах в ключевых столицах накануне Бухарестского саммита Альянса не поддержала усилия по лоббированию решения о предоставлении Украине ПДЧ, теперь пишет на билбордах "безопасность Украины - в НАТО" и обвиняет "неэффективную" украинскую дипломатию в том, что Украина до сих пор не является членом НАТО.

К сожалению, позиция Юлии Тимошенко не является исключением в украинской политике. Тогда, в 2008 году, Украина имела реальный шанс получить ПДЧ, если бы все украинские лидеры продемонстрировали единство по поводу безопасности и будущего страны. В 2014-м мы получили жестокий урок, к чему приводит подобная близорукость и неопределенность.

Новости Путина поймали на страхе перед НАТО

Более сотни лет назад американский автор Джеймс Кларк сказал: "Политик думает о следующих выборах, государственный деятель - о следующем поколении". В новейшей истории Украины было много политиков и мало государственных деятелей. Расплатой едва не стало само существование украинского государства.

Не меньше удивляют заявления других потенциальных кандидатов в президенты о том, что НАТО нас не ждет. Неужели на пятом году изнурительной борьбы с агрессором мы до сих пор говорим о евроатлантической интеграции как о некоем "клубе по интересам", в который мы попадем только если нас пригласят? Мы наращиваем сотрудничество с Альянсом и реформируемся в соответствии со стандартами НАТО, чтобы стать сильнее. Обещать нужно не членство, а выполнение Украиной взятых на себя обязательств в сфере реформ, ведь они гарантируют нашу безопасность, конкурентоспособность и экономический рост. Иначе все эти заявления о членстве в лучшем случае - непонимание смысла и целей сотрудничества с НАТО, а в худшем - циничный популизм. Что касается самого членства в Альянсе, когда мы достигнем совместимости со странами-членами НАТО, будем иметь совсем другой разговор.

В то же время, важно понять, когда мы говорим об интеграции в НАТО, мы на самом деле говорим не только о безопасности и военном сотрудничестве. В НАТО вступают не только Вооруженные Силы. В НАТО вступает вся страна. Евроатлантическая интеграция значительно шире, чем приведение Вооруженных Сил в соответствие со стандартами Альянса. Благодаря масштабным реформам в сфере обороны у нас сегодня есть сильная и дееспособная украинская армия. Но Украина не будет рассматриваться как реальный кандидат на членство в НАТО при отсутствии серьезного прогресса во всех сферах развития государства. Необходимы успешные внутренние демократические реформы, направленные на достижение критериев, необходимых для членства в НАТО.

Мы сегодня впервые наладили "взрослый" и взаимовыгодный диалог с НАТО. За последние полтора-два года мы восстановили институциональные основы сотрудничества с Альянсом и полностью обновили подходы к сотрудничеству. Сотни украинских госслужащих, пройдя обучение в рамках Программы профессионального развития Украина-НАТО, готовы вести сотрудничество с Альянсом на качественно новом уровне. Мы кардинально изменили подход к формированию Годовой национальной программы сотрудничества Украина-НАТО. Благодаря многомесячной тесной работе с нашими западными партнерами, мы разработали "дорожную карту" ускоренной подготовки государства к членству в НАТО. Мы совершили настоящую революцию, не побоюсь этого слова, в сфере обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин. Сегодня женщины могут служить в армии наравне с мужчинами. Евроатлантическая интеграция - это тот самый случай, когда процесс, если и не важнее результата, то по крайней мере так же важен.

Украина не требует немедленного членства, но стремится к углублению сотрудничества с Альянсом, что является взаимовыгодным для обеих сторон. Мы не идем в НАТО просителями. Мы говорим о партнерстве, а не о защите. Украина уже сегодня вносит важный вклад в европейскую безопасность, который будет только увеличиваться с увеличением нашей совместимости с НАТО как в политическом плане, так и в военном.

Мы имеем все возможности стать восточным флангом НАТО, имея армию, силу и опыт, которые укрепляются ежедневно. Украинская армия является единственной в Европе и одной из немногих в мире, кто ведет сухопутную войну и имеет уникальный боевой опыт противостояния одной из самых мощных армий мира - российской армии. Кроме того, к сожалению, мы имеем уникальный опыт противостояния гибридным атакам. Последние четыре года наше государство стало настоящим полигоном для испытаний Кремлем различных инструментов гибридной войны.

В начале прошлого года на сайте НАТО Украину включили в перечень "стран-аспирантов". Таким образом Альянс признал, что Украина стремится обрести членство в НАТО. Казалось бы, достаточно техническая вещь, однако в дипломатии слова, как и их отсутствие, имеют значение. Подтверждением изменения политического подхода стала декларация саммита НАТО в Брюсселе, в которой государства-члены Альянса подтвердили решения, принятые на саммите в Бухаресте в 2008 году, о том, что двери в НАТО для Украины открыты.

Сегодня Украина не только на словах желает вступить в Альянс, но и предпринимает конкретные шаги для достижения совместимости с НАТО. И хотя сделано уже немало, впереди еще очень много работы. Выборы со вспышкой "сезонного популизма" ни в коем случае не должны замедлить начатые реформы.

На повестке дня - имплементация закона "О национальной безопасности", разработанного совместно с иностранными экспертами, который продолжает реформу силовых ведомств. Необходимо, в частности, принять законопроекты о деятельности СБУ, разведывательных органов, усилить парламентский контроль над сектором безопасности и обороны и др. Нужно также разработать Стратегию общественной безопасности и гражданской защиты Украины, Стратегию военной безопасности, Стратегию кибербезопасности и пр.

Эти обстоятельства, стратегические цели и трансформационные процессы требуют одного: сделать евроатлантическую интеграцию Украины зоной, свободной от популизма, вынести вопрос сближения с НАТО и ЕС за пределы любых политических или электоральных игр. Имплементация натовских и европейских стандартов дает достаточно пространства для дальнейшей политической борьбы, для дискуссий о путях и методах развития, даже для перераспределения власти и конкуренцию за симпатии электората. Но если интеграция в ЕС и НАТО будет замедлена или даже приостановлена, никакие дальнейшие дискуссии и политическая борьба не будут иметь смысла. Потому что доминировать в Украине - прямо или косвенно - будет страна, где парламент - "не место для дискуссий", а в выборах принимают участие 146% населения. Уверена: даже нашим популистам этот сценарий не очень нравится.