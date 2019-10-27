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27 октября • обновлено в 07:26
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"Не дотягивает до замглавы РГА": Чорновил сравнил Зеленского с Януковичем

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Украинский политик Тарас Чорновил обвинил президента Владимира Зеленского в непрофессиональном поведении и сравнил его с Виктором Януковичем в 2006 году.

"У Зеленского уровень компетенции пока что не дотягивает даже до заместителя главы районной администрации", – заявил Чорновил в эфире ObozTV.

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Чорновил объяснил, что критикует Зеленского, поскольку тот "ведет себя очень непрофессионально".

"Он разрушил несколько важных вещей в международной политике. Мы воюем с Россией. В этой ситуации нам крайне важно было сохранить ту антироссийскую коалицию, которую Порошенко с трудом выстраивал 5 лет. Зеленский сумел ее разрушить за считанные даже не месяцы, а недели… Порог его компетентности намного ниже того, что он на себя берёт", – считает политик.

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По его мнению, подобную некомпетентность демонстрировал и Виктор Янукович во время своего премьерства в 2006-2007 годах и впоследствии, когда стал президентом.

"Давайте будем честными и справедливыми. В 2003-2004 году при президенте Кучме, который хорошо контролировал свою номенклатуру, Янукович был очень хорошим премьером. Одним из лучших премьеров в Украине. Он по компетенции дорос до этой фигуры. Когда был Ющенко, который дал Януковичу возможность быть "ни первым, ни вторым" – в этих обстоятельствах Янукович "поплыл". Когда он стал президентом, мы увидели, простите, овощ", – напомнил Чорновил.

"Когда человек переходит за планку своего уровня компетенции, он становится катастрофой для страны", – подчеркнул он.

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Чорновил отметил, что Зеленский сейчас "принимает кардинально неправильные решения".

"Плюс, на мой взгляд, он так и не стал самостоятельным человеком. Он повторяет уровень Януковича, начиная с лета 2006 года. Когда пришел Левочкин и сказал: "Слушайте, а зачем вам этим всем заниматься? Есть люди, которые займутся. А мы вам организуем теплую ванну". Теплая ванна – это удобная, комфортная жизнь. Но президент не может жить в теплой ванне", – пояснил он.

При этом политик похвалил Зеленского как "невероятно сильного продюсера".

"Он продюсирует свою команду власти… Он не руководит страной, он играет в сериале. Но он привлекает внимание к этому сериалу. И то, что после четырех месяцев еще остаются более 50% людей, которые позитивно или условно позитивно к нему относятся – это признак того, что как продюсер он гениальный. Но нам от этого не легче", – поделился своими мыслями Чорновил.

Чорновил считает, что Зеленский не руководит страной, а "играет в сериале"

Чорновил считает, что Зеленский не руководит страной, а "играет в сериале"

president.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее Тарас Чорновил заявил о наступлении политического кризиса в Украине в связи с непринятие обществом ряда решений власти – в частности, согласования т.н. "формулы Штайнмайера".

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Тарас Чорновил Виктор Янукович Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
политика президент
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