Необхідність прийняття нової конституції зараз уже майже ніким не оспорюється. Політичні сили, які планують прийняти участь у майбутніх виборах, теж усвідомили необхідність її прийняття.

Окремі із них навіть винесли це як один із самих головних своїх передвиборних політичних зобов’язань. У всякому разі, тема прийняття нової конституції є актуальною. Сподівання на те, що вибори будуть достроковими з самого початку були нездійсненними, зараз уже для всіх зрозуміло, що вибори пройдуть у визначені конституцією строки.

Це дає можливість штабам ще попрацювати над удосконаленням розроблених проектів, а може і змінити раніш визначену концепцію. Разом з тим, прийняття нової конституції це не тільки важливий політичний проект, це ще не менш важливий юридичний процес, який вимагає дотримання певних конституційних процедур.

Як би там не було, але прийняти нову конституцію можна лише у спосіб, який визначений чинною конституцією. А чинна конституція не передбачає процедури прийняття саме нової конституції, вона передбачає лише внесення змін до чинної конституції.

Тому дуже важливо щоб бажання ухвалити нову конституцію, чи як би її там не називали, чітко відповідало конституційній процедурі її прийняття. З цією метою, ті політичні сили чи громадські організації, які підтримують необхідність прийняття нової конституції, повинні визначити і правові механізми для забезпечення реалізації цього політичного гасла і які узгоджувалися б з конституцією.

Це дуже важливо, оскільки прийняти нову конституцію у спосіб, який суперечить чинній конституції – неможливо, а тому якщо не буде визначена конституційна процедура прийняття нової конституції, узгоджена з відповідними нормами чинної конституції – ці політичні гасла можуть так і залишитись гаслами.

А тому питання чи можна прийняти нову конституцію не є риторичним і відповідь на нього необхідно знайти, адже Україні дійсно потрібна нова конституція.