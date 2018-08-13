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Виктор Швец
Виктор Швец
Президент Украинской фундации исследователей права, Народный депутат Украины V, VI и VII созывовВсе статьи автора

Чи можливо прийняти нову конституцію?

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Необхідність прийняття нової конституції зараз уже майже ніким не оспорюється. Політичні сили, які планують прийняти участь у майбутніх виборах, теж усвідомили необхідність її прийняття.

Окремі із них навіть винесли це як один із самих головних своїх передвиборних політичних зобов’язань. У всякому разі, тема прийняття нової конституції є актуальною. Сподівання на те, що вибори будуть достроковими з самого початку були нездійсненними, зараз уже для всіх зрозуміло, що вибори пройдуть у визначені конституцією строки.

Це дає можливість штабам ще попрацювати над удосконаленням розроблених проектів, а може і змінити раніш визначену концепцію. Разом з тим, прийняття нової конституції це не тільки важливий політичний проект, це ще не менш важливий юридичний процес, який вимагає дотримання певних конституційних процедур.

Як би там не було, але прийняти нову конституцію можна лише у спосіб, який визначений чинною конституцією. А чинна конституція не передбачає процедури прийняття саме нової конституції, вона передбачає лише внесення змін до чинної конституції.

Тому дуже важливо щоб бажання ухвалити нову конституцію, чи як би її там не називали, чітко відповідало конституційній процедурі її прийняття. З цією метою, ті політичні сили чи громадські організації, які підтримують необхідність прийняття нової конституції, повинні визначити і правові механізми для забезпечення реалізації цього політичного гасла і які узгоджувалися б з конституцією.

Це дуже важливо, оскільки прийняти нову конституцію у спосіб, який суперечить чинній конституції – неможливо, а тому якщо не буде визначена конституційна процедура прийняття нової конституції, узгоджена з відповідними нормами чинної конституції – ці політичні гасла можуть так і залишитись гаслами.

А тому питання чи можна прийняти нову конституцію не є риторичним і відповідь на нього необхідно знайти, адже Україні дійсно потрібна нова конституція.

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Автор
Виктор ШвецВиктор Швец
Тема
Конституционная реформа в Украине
Место
Украина
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Бестолочи графоманы, ответьте кто такой народ Украины которому вы от бумагомарательства своего Конституцию за Конституцией пишите и все никак ничего толкового написать не можете с вашими претензиями на власть над кем вы даже сформулировать не в состоянии. Вы ж просто вырожденцы всем вашим племенем, над вами невозможно не смеяться
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Кем это "никем не оспаривается" необходимость новой конституции, а кто вообще ее оспаривать может в ситуации, когда предатели Украины узурпировали власть народа Украины настолько, что в даже в действующей Конституции для этого народа не нашлось определения, чтобы статья 5 где он назван источником власти получила возможность для выполнения. Власть того, кто официально никто официально никакая, а те, кто это организовал для народа такое положение дел на второй круг заходят с теми же ужимками. Да вы просто выродки, панове, хамы, которых ждет одно только будущее - быть холуйствовать при таких, как сами
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