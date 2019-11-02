"Черные лебеди-то летают!" Журналист намекнул на "конец" Путина

Политтехнолог Дмитрий Запольский заявил, что наличие серьезной охраны у президента России Владимира Путина не гарантирует его безопасности.

Об этом он рассказал в интервью OBOZREVATEL. Также журналист напомнил, что "царей в России убивали и табакерками золотыми, и копьем из сортирного очка".

Владимир Путин euronews.com

"Никто не вечен. Путин – вроде бы и надолго, но черные лебеди-то летают. Даже при налчии всей его охраны. Все живые люди, и охрана хорошая тоже не всегда… Индиру Ганди убил телохранитель, а президента Садата в Египте застрелил солдат почетного караула. Всякое может случиться. Царей в России убивали и табакерками золотыми, и копьем из сортирного очка", – напомнил он.

Журналист уверен, что "лимит доверия к лидеру России исчерпывается", и "фактор "табакерки" никто не отменял". Также Зампольский напомнил, как "туркменский лидер страны присел на героин и его личный доктор, дантист, в один прекрасный день вколол ему золотую дозу и стал вместо него".

"Путин – это не Мугабе в Зимбабве, он не сможет править до 90 лет, ему все равно нужен транзит. Любая последующая власть будет лучше Путина. И не дай Бог в России начнется политический или военный кризис, вооруженный, скажем так – это будет плохо для Украины, и всего Запада. На самом деле нужно думать о том, как обеспечить уход Путина с минимальными потерями для Европы и всего мира", – резюмирует журналист.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как российский журналист Федор Клименко заявил, что любые компроментирующие факты, которые могут всплыть в отношении деятельности президента России Владимира Путина в годы его работы на КГБ, будут квалифицированы как "происки врагов".

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