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29 декабря • обновлено в 16:44
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Чем Сивохо угощал освобожденных пленных: фото с полевой кухни

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Во время большого обмена пленными между Украиной и самопровозглашенными "Л/ДНР" на КПВВ "Майорск" под Горловкой освобожденных украинцев кормили полевой кухней.

В шатре также могли покушать организаторы процесса и журналисты. Фото первого обеда на свободе опубликовали в Telegram-канале PavlovskyNews (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как видно на снимках, среди присутствующих был советник секретаря РНБО Сергей Сивохо.

Чем Сивохо угощал освобожденных пленных: фото с полевой кухни

Telegram-канал PavlovskyNews

Новости
Украина и "Л/ДНР" провели большой обмен пленными: все подробности, фото и видео
Чем Сивохо угощал освобожденных пленных: фото с полевой кухни

Telegram-канал PavlovskyNews

Украинцев угощали пиццей, бутербродами и сладкой выпечкой. На столах стояли праздничные украшения, а при входе установили новогоднюю елку.

Чем Сивохо угощал освобожденных пленных: фото с полевой кухни

Telegram-канал PavlovskyNews

Чем Сивохо угощал освобожденных пленных: фото с полевой кухни

Офис президента

Чем Сивохо угощал освобожденных пленных: фото с полевой кухни

Telegram-канал PavlovskyNews

Как писал OBOZREVATEL ранее, в воскресенье, 29 декабря, состоялся большой обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными "Л/ДНР", в ходе которого террористам были переданы фигуранты громких расследований.

В Украину вернулись 76 человек. Процесс передачи удерживаемых лиц стартовал в 11:00 на КПВВ "Майорск" под Горловкой и продолжался до 15:00.

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Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на OBOZREVATEL.

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Обмен пленными
Персона
Сергей Сивохо
Теги
Донбасс военнопленные
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