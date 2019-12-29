Чем Сивохо угощал освобожденных пленных: фото с полевой кухни

Во время большого обмена пленными между Украиной и самопровозглашенными "Л/ДНР" на КПВВ "Майорск" под Горловкой освобожденных украинцев кормили полевой кухней.
В шатре также могли покушать организаторы процесса и журналисты. Фото первого обеда на свободе опубликовали в Telegram-канале PavlovskyNews (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Как видно на снимках, среди присутствующих был советник секретаря РНБО Сергей Сивохо.
Telegram-канал PavlovskyNews
Telegram-канал PavlovskyNews
Украинцев угощали пиццей, бутербродами и сладкой выпечкой. На столах стояли праздничные украшения, а при входе установили новогоднюю елку.
Telegram-канал PavlovskyNews
Офис президента
Telegram-канал PavlovskyNews
Как писал OBOZREVATEL ранее, в воскресенье, 29 декабря, состоялся большой обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными "Л/ДНР", в ходе которого террористам были переданы фигуранты громких расследований.
В Украину вернулись 76 человек. Процесс передачи удерживаемых лиц стартовал в 11:00 на КПВВ "Майорск" под Горловкой и продолжался до 15:00.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на OBOZREVATEL.