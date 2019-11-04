Человек Медведчука? Чорновол "накопала" компромат на "слугу народа"

В сети появилась информация о том, что народный депутат от президентской партии "Слуга народа" Александр Качура якобы является человеком кума главы России Владимира Путина Виктора Медведчука.

Подтверждение опубликовала на своем сайте экс-нардеп от партии "Народный фронт" Татьяна Чорновол (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Как выяснилось, ранее адвокат Качура возглавлял Соломенскую организацию "Українського вибору" – Всеукраинского общественного движения, которое основал именно Медведчук.

Всплыла связь Качуры с Медведчуком Цензор.НЕТ

Так, Чорновол показала фото с Качурой, которое по неизвестным причинам убрали с сайта организации, однако оставили в соцсети Twitter.

Всплыла связь Качуры с Медведчуком chornovol.info

Всплыла связь Качуры с Медведчуком chornovol.info

Также данные из базы регистрации предприятий свидетельствуют о том, что в свое время Качура был руководителем "Українського вибору". До и после него это место занимал сам Медведчук. Примечательно, что Качура стал у руля организации во времена расстрелов на Майдане.

Всплыла связь Качуры с Медведчуком chornovol.info

Всплыла связь Качуры с Медведчуком chornovol.info

Кроме того, Чорновол сообщила, что он занимался юридическим сопровождением партии скандального блогера Анатолия Шария.

Всплыла связь Качуры с Шарием chornovol.info

Ранее Качура фигурировал в уголовном производстве по подозрению в отмывании денежных средств как бенефициар информационного агентства "Українська позиція". Еще в начале 2019 года суд выносил постановления, касающиеся Качуры. Однако после парламентских выборов, успешных для него, производство закрыли.

Качуру подозревали в отмывании денег facenews.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, Качура первым из всех нардепов от "Слуги народа" прошел проверку полиграфом.

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