"Часть красных линий перейдена": нардеп дал прогноз по "нормандской встрече"

Итогом встречи в "нормандском формате" 9 декабря в Париже может стать "подвешивание" ситуации с мирным урегулированием на Донбассе.

Об этом в эфире ObozTV заявил депутат Верховной Рады от "Европейской солидарности" Ахтем Чийгоз, оценивая позиции президента Украины Владимира Зеленского на переговорах.

"Для нас неприемлемый вариант, когда все подвиснет. Та риторика и действия, которые предшествовали "нормандскому формату" со стороны президента Украины, не дают четких посылов не только внутри общества, но и врагам, и нашим партнерам", – заявил политик.

"Это поправки Геруса к закону по электроэнергии, это не столь должное внимание судам, которые мы выиграли в международных инстанциях. Это возвращение наших моряков и возвращение наших судов, которые нам кинули, как собаке кость. Это все не укрепляло позиции Украины на этой встрече", – заявил он.

Чийгоз также прокомментировал массовые акции против капитуляции. По его словам, президент и его команда "хорошо ощутили накал, который существует в обществе".

"Это, по моему мнению, подвесит ситуацию, и это худший вариант. Сейчас нас новая команда привела к такому состоянию, что мы должны радоваться тому, что он там никакие красные линии не перейдет", – отметил народный депутат.

"Часть красных линий уже перейдена. Надо требовать от президента и новой команды, чтобы они четко определили позиции государства, как он с Путиным увидится", – добавил он.

24tv.ua

OBOZREVATEL напоминает, что знаковая встреча в "нормандском формате" пройдет в Париже в понедельник, 9 декабря. В рамках саммита состоится и первый разговор Владимира Зеленского с Владимиром Путиным "с глазу на глаз".

Накануне встречи, 8 декабря, в Киеве на Майдане Незалежности прошла акция протеста против капитуляции Украины "Красные линии для Зе".

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