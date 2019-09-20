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20 сентября • обновлено в 17:29
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Бюджет 2020: Кириленко раскритиковал "слуг народа" за расходы на образование

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В проекте бюджета на 2020 год новый правительство уменьшило средства на финансирование социальной сферы, образования и поддержку книгоиздания. Зато парламент увеличил деньги на содержание власти.

Об этом на своей странице в Twitter написал бывший вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко. Он отметил, что к бюджету на 2020 год монобильшинство подошло "по-простому".

"Я смотрю, к государственному бюджету на 2020 год "слуги" подошли по-простому – на социалку, образование, поддержку книги урезали, а на власть добавили. В принципе, чем не реформа", – раскритиковал проект сметы Кириленко.

Вячеслав Кириленко

Вячеслав Кириленко

rudenko.kiev.ua

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Обо всех сюрпризах проекта бюджета на 2020 год читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гончарук рассказал, что проект бюджета на 2020 год будет базироваться на макропрогнозе, утвержденном еще предыдущим правительством.

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