Бюджет 2020: Кириленко раскритиковал "слуг народа" за расходы на образование

В проекте бюджета на 2020 год новый правительство уменьшило средства на финансирование социальной сферы, образования и поддержку книгоиздания. Зато парламент увеличил деньги на содержание власти.

Об этом на своей странице в Twitter написал бывший вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко. Он отметил, что к бюджету на 2020 год монобильшинство подошло "по-простому".

"Я смотрю, к государственному бюджету на 2020 год "слуги" подошли по-простому – на социалку, образование, поддержку книги урезали, а на власть добавили. В принципе, чем не реформа", – раскритиковал проект сметы Кириленко.

Вячеслав Кириленко rudenko.kiev.ua

Я дивлюся до Державного Бюджету на 2020 рік "слуги" підійшли по простому - на соціалку, освіту, підтримку книги урізали, а на владу додали. В принципі, чим не реформа. — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 20 сентября 2019 г.

Обо всех сюрпризах проекта бюджета на 2020 год читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гончарук рассказал, что проект бюджета на 2020 год будет базироваться на макропрогнозе, утвержденном еще предыдущим правительством.

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