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18 февраля • обновлено в 16:37
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Бывшего нардепа срочно прооперировали: первые подробности

10.8т
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Народного депутата 8-го созыва Борислава Березу прооперировали.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Значится так! Все равно это станет известно. Я попал в больницу и сегодня (18 февраля) утром меня прооперировали. У меня все ок. По-другому и быть не могло", – говорится в сообщении.

Причины операции бывший нардеп не сообщил. Также Береза добавил, что не сможет 19 февраля принять участие в митинге против законопроектов "О медиа" и "О дезинформации".

Береза после операции

Береза после операции

Facebook Борислав Береза

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, что у вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаил Федоров серьезные проблемы со здоровьем.

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Борислав Береза
Место
Украина
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Cachko Elena
Cachko Elena
побольше гадостей говори...а еще семья есть...
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Штыров Сергей
Штыров Сергей
Сок пустил?
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