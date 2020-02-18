Бывшего нардепа срочно прооперировали: первые подробности

Народного депутата 8-го созыва Борислава Березу прооперировали.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Значится так! Все равно это станет известно. Я попал в больницу и сегодня (18 февраля) утром меня прооперировали. У меня все ок. По-другому и быть не могло", – говорится в сообщении.

Причины операции бывший нардеп не сообщил. Также Береза добавил, что не сможет 19 февраля принять участие в митинге против законопроектов "О медиа" и "О дезинформации".

Береза после операции Facebook Борислав Береза

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, что у вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаил Федоров серьезные проблемы со здоровьем.

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