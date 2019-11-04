Было несколько условий: Украина заявила о готовности к встрече в "нормандском формате"

Украина готова к встрече с лидерами стран так называемой нормандской группы (Германии, России и Франции), по итогам которой возможно подписание совместного документа.

По словам главы МИД Украины Вадима Пристайко, для его подписания было несколько условий. Об этом он заявил 4 ноября на пресс-конференции с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу.

"Есть требование по подготовке документа, который лидеры рассмотрят. В сентябре, когда мы договаривались, было всего два условия – "формула Штайнмайера" и разведение. Российская сторона начала говорить о документе, который стороны согласуют, чтоб лидеры с ним работали. В принципе, если это документ по результатам встречи, то это можно подготовить", – заявил Пристайко.

Вадим Пристайко Facebook МИД Украины

Он не назвал точной даты, но подчеркнул, что Украина полностью готова к будущим переговорам.

Как писал OBOZREVATEL, 12 октября Вадим Пристайко заявил, что украинская сторона ожидает начала переговоров в "нормандском формате" в течение полгода.

Если соглашений о встрече не удастся достигнуть, по словам Пристайко, нужно сказать народу, что "пять лет "минского процесса" не дали результатов".

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