"Будут вынуждены": журналистка спрогнозировала уход России из Крыма

Россия будет вынуждена прекратить оккупацию Крыма, если только Украина сама официально не откажется от полуострова и своих граждан.

Такое мнение высказала в эфире ObozTV журналистка Лариса Волошина. При этом РФ, уходя из Крыма, может подтолкнуть жителей полуострова к новому псевдореферендуму, считает она.

"Статус Крыма не имеет никакого отношения к тому, что себе думают крымчане. Это точка нарушения международного права. Статус Крыма как украинского и статус России как страны-оккупанта записан во многих международных резолюциях. Решение будет в любом случае на уровне права. Что сами крымчане думают, полюбят они Украину или нет – это не имеет значения", – считает журналистка.

Волошина высказала уверенность, что РФ "рано или поздно прекратит оккупацию Крыма".

"Она будет вынуждена это сделать. Единственная причина, почему это может не случиться – это если Украина признает в той или иной мере аннексию Крыма, как в свое время Германия признала аннексию Кенигсберга", – отметила она.

По словам журналистки, Россия не в силах будет больше удерживать Крым, потому что она вынуждена будет идти на переговоры с западными партнерами, возвращаться в статус цивилизованного государства.

"В этот момент может возникнуть предложение – а давайте проведем повторный референдум под эгидой ООН. Во-первых, это очень странная формулировка, которая говорит, что мы первый референдум хоть как-то признаем, хотя не было никакого референдума. Во-вторых, есть предложение начать совместное управление Украиной и Россией этой территории. Сделать эту территорию управляемой непосредственно ООН", – сказала Волошина.

"Я думаю, что крымчан после периода неудовольствия российским Крымом могут подтолкнуть к голосованию на этом референдуме за независимый Крым. Что такое независимый Крым? Это все равно сателлит России. Поэтому для Украины крайне важно предотвратить любые игры с Крымом, на которых настаивают уже российские оппозиционеры. Украине надо избежать любых референдумов под эгидой ООН", – добавила она.

По мнению журналистки, многие жители Крыма могут не согласиться с возвращением в украинскую юрисдикцию. При этом она уверена, что "нельзя проводить кампанию среди людей, восстанавливать международное право или нет".

eurotopics.net

Как сообщал OBOZREVATEL, журналистка Лариса Волошина также назвала главный итог проведенных Россией местных выборов в аннексированном Крыму.

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