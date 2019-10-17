"Будут говорить о сухарях": генпрокурор впервые отреагировал на скандал с перепиской Медяника

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка после скандальной переписки народного депутата от "Слуги народа" Вячеслава Медяника пригрозил уголовной ответственностью парламентариям, замеченных в коррупции.
Глава ГПУ прокомментировал инцидент в эфире программы "Право на владу" в четверг, 17 октября.
Он заверил, что в ведомстве уже нет ситуации, при которой был "свой прокурор", который "решал" определенные дела. Рябошапка заверил также, что его заместитель Виктор Трепак не имеет отношения к скандалу.
Рябошапка отреагировал на скандал с перепиской Медяника
"С кем же тогда переписывался депутат Медяник?" – спросила ведущая.
"С бизнесменом. Но он пытался выяснить эти вопросы с моим заместителем, который не знает, не знал и никогда не общался с народным депутатом", – заверил Рябошапка.
Генпрокурор пообещал, что отреагирует должным образом на инцидент.
"Я уже поручил провести проверку. И выяснить, есть ли там достаточно данных для внесения сведений в ЕРДР. И хотел бы обратить внимание народных депутатов. Если такие переписки по поводу сахара будут вестись и дальше, я не исключаю, что следующие переписки будут по поводу сухарей", – пригрозил Рябошапка.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Медяник погорел на том, как прямо в сессионном зале Верховной Рады обсуждал, как "решить" вопросы с прокуратурой.
Адвокат и журналист Алексей Шевчук потребовал завести уголовное дело на депутата.
Позже депутат от "Слуги народа" Галина Янченко заявила, что с Медяником нужно провести определенную беседу.
Сам нардеп заявил, что не имеет никакого отношения к скандальной переписке, за которой его застали в Верховной Раде.
Спикер ВРУ Дмитрий Разумков пообещал провести внутренне расследование по Медянику.
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