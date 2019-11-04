"Будете следующими!" Федина записала новое видеообращение

Нардеп от "Европейской солидарности" София Федина выступила с заявлением об угрозе украинской независимости.

Видео она опубликовала на своей странице в Facebook, призвав не поддерживать пророссийские силы, которые действуют в стране.

"Хочется выразить сочувствие всем, кто поддерживает московскую орду и промосковских блогеров, которые хотят уничтожить украинское государство. Если вы их поддерживаете, то знайте, вы будете следующими относительно их расправы. Потому что им вообще ничего не нужно. Им нужно только уничтожить украинское государство", – сказала Федина.

София Федина скриншот

Также она прокомментировала визит российского депутата Алексея Журавлева в населенный пункт Золотое на Луганщине, где состоялось разведение сил ВСУ и "ЛНР".

"Они уже чувствуют себя руководителями на этой земле. И ждут момент, чтобы уничтожить Украину. Я хочу, чтобы на это обратил внимание президент!" – добавила она.

Как писал OBOZREVATEL, Федина сообщила, что в ее адрес стали поступать угрозы после того, как она раскритиковала Владимира Зеленского за визит в Золотое на Донбасс, заговорив о "случайном убийстве" президента.

Вскоре за скандальное заявление на Федину завели уголовное дело за "призывов к убийству человека и свержению государственной власти".

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