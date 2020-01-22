Будет решать с Путиным: Зеленский в Давосе пообщался с пропагандистами Кремля. Видео

Президент Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе поговорил с российскими пропагандистами.

Он поговорил с ними на тему нового обмена пленными с Москвой, о чем пропагандисты тут же сообщили на своих страницах в социальных сетях. При этом Зеленский общался с ними на русском языке.

"Хотим, честно. Как только договоримся... У нас два трека. Мы говорим в "нормандском формате" и отдельно с Российской Федерацией", – сказал президент.

Зеленский в Давосе пообщался с пропагандистами РФ

Также Зеленский сообщил россиянам, что в конце января в Киеве проведет встречу с госсекретарем США Майком Помпео.

"У нас много тем для обсуждения, среди них энергетика, экономические вопросы и другие", – сказал Зеленский.

Как писал OBOZREVATEL, Зеленский в Давосе сделал громкое заявление о Донбассе, сообщив, что Украина готова завершить войну буквально сегодня.

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