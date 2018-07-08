"Будем большими друзьями": президент Польши выступил в Украине с неожиданным обращением

Президент Польши Анджей Дуда выразил уверенность, что Польша будет большим другом Украины.

Об этом он заявил в Луцке во время памятных мероприятий по случаю 75-й годовщины Волынской трагедии, передает "Польское радио".

По словам польского лидера, он хочет, чтобы Украина была безопасным государством.

"Государством, которое смотрит на Запад, на Европу, а не на Восток, откуда в Украину десятилетиями, а то и веками приходит опасность", - сказал он.

"Вспоминая то, что было ужасно, я хотел бы, чтобы никогда больше ни одна нация не поднимала руку на другую нацию", - сказал президент, добавив, что отношения между Украиной и Польшей необходимо строить на исторической правде.

Дуда отметил, что "сегодня многие украинский приезжают в Польшу. Мы радуемся этому".

"Мы приветствуем вас с открытыми руками, приезжайте к нам для туризма; если кто-то должен работать, также будет для него место. Присылайте деньги своим семьям, помогайте им. Мы довольны этим, потому что я верю, что таким образом мы вместе строим процветание наших наций", - отметил президент.

Глава государства отметил, что в текущем году Польша отмечает 100-летие восстановления независимости и выразил уверенность, что свободная, суверенная Польша будет большим другом Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Петр Порошенко, выступая на открытии мемориала, посвященного убитым украинцам, жителям польского села Сагринь, заявил, что Украина и Польша должны найти путь к примирению.