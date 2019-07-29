Главная Новости
Мова Язык
Блоги Мир

/ Новости политики

Браконьерство могут легализовать: экологи сделали заявление

730 Читать материал на украинском

В Приормльском заказнике в Днепропетровской области может быть легализована браконьерская охота.

Общество охотников и рыбаков Магдалиновского района обратилось к президенту Украины Владимиру Зеленскому с обвинениями в адрес экологов, которые ведут борьбу с браконьерами, и с просьбой "разрешить им охотиться на территории заказника", – рассказала OBOZREVATEL эколог, председатель общественного формирования "Экопатруль" (Днепропетровская область) Татьяна Лампика.

"В течение 2 лет мы ведем усиленный контроль за тем, чтобы на территории Приорильского заказника общегосударственного значения не ввелась браконьерская охота, в то время как общество охотников и рыбаков не хочет соблюдать закон", – заявила она.

Дикие утки, иллюстрация

Дикие утки, иллюстрация

http://patron-info.ru

По словам эколога, были предприняты все возможные меры для предотвращения уничтожения зверей на территории заказника. Экологи сообщали о проблеме на совещаниях в Днепропетровском областном совете и Магдалиновской райгосадминистрации, они организовывали проверки государственной экологической инспекции, дважды подавали жалобы в СБУ и "пытались лишить общество охотников и рыболовов права пользования охотничьими угодьями".

Новости
Украина выбрала новую Раду: чего от нее ждут экологи

В то же время "вчера (28 июля. – Ред.) охотники разместили в Facebook обращение к президенту Зеленскому о том, что "Экопатруль", который находится в сговоре с правоохранительными органами, не дает им охотиться в заказнике. И просят президента вмешаться в ситуацию", – рассказала эколог.

В ответ на это "Экопатруль" также обратился к президенту через публикацию на официальной странице в Facebook с призывом обратить внимание на абсурдную ситуацию.

В этом контексте Татьяна Лампика добавила: "Заповедники и заказники разного уровня не имеют актов землепользования, не имеют денег на то, чтобы вынести границы "в натуру", и из-за этого возникают проблемы разного характера, начиная от того, что охотники хотят охотиться в заповедниках, до того, что представители геокадастра выделяют земли заповедного фонда для ведения сельскохозяйственной деятельности, что противоречит действующему законодательству".

Новости
Экоинспекция парализована: экологи сделали заявление

Эколог подчеркнула: подобные проблемы "существуют по всей территории Украины". Она также сообщила о том, что 1 августа будет сделано коллективное обращение к новому правительству Общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов.

Как писал OBOZREVATEL, ранее экологи заявили о том, что в Украине необходимо принять закон про обязательный экологический мониторинг.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Тема
Эксклюзив
Персоны
Татьяна Лампика Владимир Зеленский
Место
Украина Днепр
Тег
Экология
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
1
Смешно
0
Интересно
4
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel