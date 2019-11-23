Боятся Путина? Советник Трампа сделал предательское заявление об Украине в НАТО

НАТО не заинтересован принимать в свой состав Украину, поскольку это приведет к конфликту с Россией.

Так считает советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен. Он заявил, что Штаты не хотят конфликта с Кремлем, передает "РИА Новости".

"Что касается НАТО и Украины, то я не думаю, что это сейчас на повестке дня. Россия фактически в конфликте с Украиной. Не думаю, что для НАТО в целом было бы хорошо принять Украину в НАТО и вступить в прямой конфликт с Россией", - заявил он.

Роберт О'Брайен Фото из открытых источников

Как сообщал OBOZREVATEL, НАТО не хочет новой гонки вооружений с Россией, но в то же время считает жесткой свою политику по отношению к Москве.

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