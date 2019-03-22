Бойко и Медведчук в Москве: СБУ связала визит с терактом в Харькове

Служба безопасности Украины в пределах своей компетенции в сжатые сроки предоставит правовую оценку визита граждан Украины Юрия Бойко и Виктора Медведчука к одному из лидеров страны-агрессора и их заявлениям.

Об этом сказано в сообщении СБУ в Facebook. Отмечается, что Служба безопасности "не исключает возможной опосредованной связи этого события с предупрежденным СБУ в Харькове террористическим актом в метрополитене".

Как отметил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак: "имеющиеся в СБ Украины материалы свидетельствуют, что спецслужбы РФ любым образом пытаются отвлечь внимание общественности от раскрытых коррупционных схем финансирования выборов в интересах одного из кандидатов в президенты Украины, который устраивал раньше и устраивает сейчас Кремль".

Василий Грицак

По его словам, для этого Россия открыто, жертвуя малым, чтобы заставить СБУ - по терминологии спецслужб - "переключиться на негодный объект", чтобы способствовать приведению к власти тех, кто устраивает лично Владимира Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на встрече премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с одним из основателей "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрием Бойко и его политическим соратником Виктором Медведчуком заявил, что готов подписать с Украиной прямые контракты на поставку газа по цене примерно на 25% меньше действующей, при этом в Кремле выступают за консорциум (совместное управление) газотранспортной системы.

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