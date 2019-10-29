Богдан рассказал об "охладевших" отношениях с Зеленским

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан рассказал, что стал реже появляться в публичных местах с главой государства Владимиром Зеленским.

По его словам, уже нет такой необходимости, как после инаугурации. "Если объективно, то первые поездки, первые появления после инаугурации, конечно, старался быть рядом - чтобы в какой-то момент посоветовать, подсказать какой-то правильный ход решения той или иной проблемы", - сказал он в интервью "УП"

Богдан уточнил, что иногда и сам не знает названий всех государственных органов, а еще надо разобраться в их полномочиях, в их взаимодействии.

Андрей Богдан УП

Зеленский и Богдан "Прямий"

"На сегодняшний день, во-первых, нет необходимости в моем присутствии возле президента, он сам очень оперативно все понимает, реагирует и выносит решения. Во-вторых, уж такая управляемость в государстве, где из небольшого круга людей кто-то постоянно должен присутствовать здесь на Банковой. И я могу поехать, когда президент на месте, команда, а если президента нет, то я стараюсь быть здесь", - подчеркнул глава ОП.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом же интервью Богдан рассказал о сорванной встрече Зеленского и личного адвоката главы США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.

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