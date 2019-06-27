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Богдан рассказал, кто может возглавить Офис Зеленского

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Офис президента Украины Владимира Зеленского может возглавить его первый помощник Сергей Шефир.

Об этом сообщил глава Офиса Андрей Богдан в интервью телеканалу "1+1", комментируя реорганизацию Администрации президента.

"Возможно, мы поменяемся местами (с Сергеем Шефиром. — Ред). Возможно, я буду первым помощником. Есть такой план", — сказал он.

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Также Богдан подчеркнул, что его должность не подпадает под действие закона о люстрации. Однако, если будет доказано обратное, он легко уйдет в любой момент.

Как сообщал OBOZREVATEL, новый Офис президента переедет в Украинский дом на Европейской площади Киева.

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Персоны
Владимир ЗеленскийАндрей БогданСергей Шефир
Место
Украина
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