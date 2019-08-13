Богдан получил от Зеленского новую должность: что известно

Глава государства Владимир Зеленский изменил состав Комиссии государственных наград и геральдики и назначил его руководителем главу Офиса президента Андрея Богдана.

Согласно указу №595/2019 от 13 августа 2019 года, численность комиссии сократилась с 21 до 14 человек.

Из состава данной Комиссии были исключены: экс-глава Администрации президента Игорь Райнин (был председателем комиссии), бывшие советники президента Юрий Бирюков, Юрий Богуцкий и Ростислав Павленко, журналист Виталий Гайдукевич, народные депутаты Верховной Рады 8-го созыва Игорь Грынив, Татьяна Рычкова, (фракция "Блок Петра Порошенко").

Также были отстранены министр информационной политики Украины Юрий Стець и министр по делам ветеранов Ирина Фриз, искусствовед, заведующий кафедрой теории и истории искусства Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры Александр Федорук.

Также в Комиссию под руководством Богдана вошли член Совета волонтеров при Минобороны Александр Мацько, координатор Белоцерковской волонтерской группы Юрий Москаленко, руководитель Главного управления по вопросам военной безопасности директората по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса президента Украины Алексей Покотило.

Андрей Богдан

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 августа, в сети появилось заявление, в котором глава Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Богдан якобы попросил освободить его от должности

Позже Зеленский заявил, что уже уволил Андрея Богдана с должности главы Администрации президента.

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