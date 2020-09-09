Богдан подтвердил спецоперацию по "вагнеровцам": сорвали по звонку из ближайшего окружения Зеленского

Бывший глава Офиса президента Украины (ОП) Андрей Богдан подтвердил информацию о проведении и срыве спецоперации по выманиванию “вагнеровцев” в Украину.

Об операции украинских спецслужб Богдан рассказал 9 сентября в интервью на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Он подтвердил, что она готовилась совместно с США.

На вопрос о том, соответствует ли действительности версия журналиста Юрия Бутусова, который обвинил в срыве спецоперации главу ОП Андрея Ермака, Богдан ответил, что это "стопроцентная правда".

"Все правда. Там даже хуже", – сказал он.

По его словам, для достоверности в Венесуэле спецслужбами была создана настоящая фирма, куда и наняли "вагнеровцев".

"Насколько я слышал, я могу ошибаться, была создана фирма, набран персонал, поехали люди работать на вышки, они реально их охраняли. Это не просто какая-то сказка была. Больше года эта спецоперация была суперсекретная и суперсерьезная. Ее разрушил один телефонный звонок, и человек, который его совершил, признался, что он сделал этот телефонный звонок", – сказал экс-глава ОП.

Однако он отказался назвать имя человека, который совершил звонок. На уточняющий вопрос, из близкого ли окружения президента этот человек, Богдан подчеркну, что "из ближайшего", очевидно, намекая на нынешнего главу ОП Ермака.

"Кто это? Это расскажет прокурор в этом деле. Очень скоро. Я знаю, что был звонок, Знаю, кто звонил и куда звонил. Это обязательно всплывет когда-то", – сказал он.

Также он отметил, что ему хочется верить в непричастность Зеленского к срыву операции.

"Это очень сложно, что он знал, что не знал, что они ему сказали или не сказали. Я бы точно сказал. У президента были страхи, что произойдет, если мы посадим самолет, а у нас перемирие. Перемирие для него – самый главный запрос. Выборы же скоро", – сообщил Богдан.

Он уточнил, что Зеленский до срыва спецоперации просил ее перенести на пару дней.

"Но один маленький звоночек – и все", – резюмировал бывший глава ОП.

На вопрос о 13 пунктах, которые якобы пообещал выполнить нынешний глава ОП Андрей Ермак россиянам, Богдан ответил, что этого документа не видел.

"Я не видел этого документа, но среди дипломатов и спецслужб много раз встречал упоминание о нем. Там то ли 12, то ли 13 пунктов. В это верят все иностранные спецслужбы. Это какой-то алгоритм действий: мы вам корабли – вы нам воду в Крым, мы вам пленных – вы нам прямое авиасообщение, мы вам 3 миллиарда долларов по решению суда – а вы нам… что-то", – сказал Богдан.

Также он отметили, что наибольшее влияние на президента и ОП оказывает нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко.

"Он пользуется доверием общества, доверием менеджмента Офиса президента и самого президента", – заявил бывший глава ОП

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!