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Отставка Богдана: СМИ обнародовали документ, ОП опроверг

44.3т Читать материал на украинском

В СМИ появилась информация о том, что глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан написал заявление об отставке.

Соответствующий документ был опубликован в четверг, 1 августа, theБабель, однако официального подтверждения его ухода не поступало (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Прошу уволить меня с занимаемой должности по собственному желанию", – указал Богдан в заявлении, которое якобы подал Зеленскому.

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Андрей Богдан

Андрей Богдан

5 канал

Заявление Богдана

Заявление Богдана

theБабель

При этом, заместитель Богдана Руслан Рябошапка в комментарии телеканалу "Наш" опроверг информацию о том, что глава ОП подал в отставку.

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук также заявил, что не слышал о вероятной отставке Богдана.

Андрей Богдан

Андрей Богдан

Ukranews

С начала президентской кампании Богдан стал юридическим советником тогда еще кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского.

21 мая вступивший на пост новоизбранный президент Зеленский назначил своим указом Богдана главой Администрации президента Украины, вскоре реорганизованой в Офис президента.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
На Яника обличчам схожий. Медійний факап.
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3
1
Соснова Лариса
Соснова Лариса
И на старуху бывает проруха, так оплошать брехать и тявкать на Виталия Кличка мэра Киева, супертяжа чемпиона мира, весовые категории разные
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2
1
Соснова Лариса
Соснова Лариса
Не прокатило, он думал так с кондачка Кличко возьмет по козырек и согласиться
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2
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Смирнов Владимир
Смирнов Владимир
Соснова Лариса, кличко только жопу подставлять может, сначала пороху, теперь ляшко
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2
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чернобай виктор
чернобай виктор
На папереть бедный .....
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2
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