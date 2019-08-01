Отставка Богдана: СМИ обнародовали документ, ОП опроверг

В СМИ появилась информация о том, что глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан написал заявление об отставке.

Соответствующий документ был опубликован в четверг, 1 августа, theБабель, однако официального подтверждения его ухода не поступало (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Прошу уволить меня с занимаемой должности по собственному желанию", – указал Богдан в заявлении, которое якобы подал Зеленскому.

Андрей Богдан 5 канал

Заявление Богдана theБабель

При этом, заместитель Богдана Руслан Рябошапка в комментарии телеканалу "Наш" опроверг информацию о том, что глава ОП подал в отставку.

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук также заявил, что не слышал о вероятной отставке Богдана.

Андрей Богдан Ukranews

С начала президентской кампании Богдан стал юридическим советником тогда еще кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского.

21 мая вступивший на пост новоизбранный президент Зеленский назначил своим указом Богдана главой Администрации президента Украины, вскоре реорганизованой в Офис президента.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Назначение Богдана вызвало громкий скандал из-за обвинений в том, он не может находится на госслужбе в соответствии с законом о люстрации.

Богдан заявлял, что попал под закон о люстрации "абсолютно несправедливо", а должность главы Администрации президента вывели из него.

В свою очередь заместитель главы АП Руслан Рябошапка заявил, что президент Украины Владимир Зеленский уволит Богдана с должности главы Администрации президента, если Конституционный суд признает, что закон о люстрации соответствует Конституции.

Неправительственная организация "Громадський люстраційний комітет" подала иск против президента Украины Владимира Зеленского с требованием отменить указ о назначении юриста Андрея Богдана главой своей Администрации.

Верховный суд отказался открывать производство по иску о неправомерности назначения Андрея Богдана.

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