Богдан начал плести интриги против Зеленского: журналистка раскрыла подробности

Бывший глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан настраивает часть народных депутатов от фракции "Слуга народа" против президента.

Как заявила в эфире телеканала NewsOne журналистка "Страны" Светлана Крюкова, Богдан "плел интриги" против Зеленского во время голосования в Верховной Раде за закон о рынке земли (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

Андрей Богдан и Владимир Зеленский

По ее словам, в парламенте около 20 "пробогдановских" нардепов, которые саботируют указания главы государства.

"Бывший глава Офиса президента, который называл президента своим другом, теперь будет всячески плевать в этот колодец и расшатывать ситуацию", – отметила Крюкова.

Как сообщал OBOZREVATEL:

11 февраля Зеленский уволил Богдана с должности главы Офиса президента. На его место назначили Андрея Ермака.

Через три дня после своей отставки, 14 февраля, Богдан опубликовал на личной странице в Facebook странный пост – валентинку со своим изображением и подписью: "Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть".

31 марта Верховная Рада поддержала в целом запуск рынка земли в Украине. Закон приняли после настоятельной просьбы Зеленского.

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