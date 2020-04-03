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3 апреля • обновлено в 17:58
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Богдан начал плести интриги против Зеленского: журналистка раскрыла подробности

3.5т
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Бывший глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан настраивает часть народных депутатов от фракции "Слуга народа" против президента.

Как заявила в эфире телеканала NewsOne журналистка "Страны" Светлана Крюкова, Богдан "плел интриги" против Зеленского во время голосования в Верховной Раде за закон о рынке земли (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

Андрей Богдан и Владимир Зеленский

Андрей Богдан и Владимир Зеленский

По ее словам, в парламенте около 20 "пробогдановских" нардепов, которые саботируют указания главы государства.

"Бывший глава Офиса президента, который называл президента своим другом, теперь будет всячески плевать в этот колодец и расшатывать ситуацию", – отметила Крюкова.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 11 февраля Зеленский уволил Богдана с должности главы Офиса президента. На его место назначили Андрея Ермака.

  • Через три дня после своей отставки, 14 февраля, Богдан опубликовал на личной странице в Facebook странный пост – валентинку со своим изображением и подписью: "Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть".

  • 31 марта Верховная Рада поддержала в целом запуск рынка земли в Украине. Закон приняли после настоятельной просьбы Зеленского.

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Тема
земельная реформа
Персоны
Андрей Богдан Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Офис президента
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Дубовик Леон
Дубовик Леон
. . . Богдан такой же ворюга - как и Ермак . . . только первый защищает интересы Бени, а второй - Путляры
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Мир Миру
Мир Миру
@ До чого тут інтриги Богдана до закону про землю? Невже комусь ще не зрозуміло, що корупція не подолана @, кошти виводяться @, зацікавленості "державотворців в сильній економіці немає @, земля продана під шумок карантину @, стратегічні підприємства готуються на продаж @, кредитний зашморг затягується @, інфраструктура країни в критичному стані @. В результаті, населення скорочується - і це ФАКТ. @@@@@
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1
1
Мир Миру
Мир Миру
Мир Миру. Бог дав Україні своє благословення, багатющу землю і надра, але громадяни у "міжсобойчикових" чварах свою мудрість про ...
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