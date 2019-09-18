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20 сентября • обновлено в 22:21
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Богдан Буткевич
Богдан Буткевич
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Зеленський переграє Путіна

27.6т Читать материал на украинском

Пані та панове, є пропозиція: ПРИПИНІТЬ, С*КА, ІСТЕРИКУ. І навчіться думати тверезо, коли мова йде про дуже серйозні речі.

Перед тим як писати, що всьо пропало, ви хоч почитайте, що таке формула Штайнмаєра. Її ж не існує в усталеному вигляді. Кожна зацікавлена сторона нею наразі грає як хоче. Судячи з усього, у Зеленського вирішили кавалерійським наскоком використати позицію РФ проти самої РФ. Тобто, всім пообіцяли, що на все готові заради миру. Підняли ставки через інформшум. Змусили всі сторони втягнутися й наробити купу обнадійливих заяв. А тепер намагаються змусити Путіна, який вже пообіцяв зустріч у нормандському форматі, погодитися-таки на "формулу Штайнмаєра". Не підписуючи її й, за великим рахунком, на тих само умовах, що й при Порошенку. Правда, тепер ще на рашку тисне та ж таки Франція, адже Макрон дуже хоче отримати лаври "умиротворювача Донбасу" і багато поставив на майбутню зустріч у нормандському форматі, на тлі неуспіхів вдома. Плюс позиція США.

Якщо я правильно розумію, мета в тому, що або рашка піде на поступки, або всі побачать, що Путін не хоче ніяких компромісів. Що Путіну дуже не треба, враховуючи транзит влади в Кремлі, який невдовзі почнеться. Абсолютно всі найбільш проблемні для нас позиції допускаються лише після того, як рашка виконає безпекові умови й передасть кордон. А, і ще забезпечить проведення виборів за стандартами ОБСЄ.

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Пруф: "Українська делегація під час зустрічі контактної групи в Мінську відмовилася закріплювати на папері й підписувати "формулу Штайнмайєра", мотивуючи це тим, що цей документ не передбачено мінським комплексом заходів", - поінформувало джерело "Інтерфакс". - Київ наполягає на першорядному переданні йому під контроль ділянки кордону з Росією на Донбасі, а також роззброєнні формувань "ДНР/ЛНР". Лише після цього Київ пропонує провести вибори", - заявило джерело.

Ця тактика є дуже ризикованою й авантюрною. Й має величезну кількість червоних ліній. Але вже очевидно, що нинішня влада повірила у власну здатність всюди всього досягати "бліцкрігом". Десь так я бачу їх тактику зараз, в рамках якої купа заяв, які протирічать одна одній, грають на підвищення ставок.

При всьому своєму вкрай критичному ставленні до Зеленського і Ко, не бачу прямої зради, хоч ти вбий. Але за руками треба слідкувати вкрай уважно.

АПД: Що і треба було довести

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Автор
Богдан Буткевич Богдан Буткевич
Темы
Минские договоренности Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персоны
Владимир Путин Петр Порошенко Владимир Зеленский Эммануэль Макрон
Место
Украина Донецк
Теги
война Новости России
Источник
Источник: Facebook Богдана Буткевича
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Голованов Сергей
Голованов Сергей
Наивность зелебобиков сведёт нас или в могилу или в лапы врагу!
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cook george
cook george
Саме так, грають на підвищення ставок. Але хйлу-кгбшнику це до дупи. Банкує він.
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Wick John
Wick John
Тоже самое хрюкали и про алкаша вальцману
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