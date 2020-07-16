Блок Кернеса лидирует на выборах в Харьковский облсовет: есть шансы пройти еще у 4 партий

Выборы в Харьковский областной совет могут выиграть 5 политических сил.

Согласно результатам опроса, проведенного группой "Рейтинг", Блок Кернеса "Успешный Харьков" готовы поддержать 30,1% среди тех, кто намерен голосовать и уже определился.

При этом за Оппозиционную платформу готовы проголосовать 22,9% определившихся, за "Слугу народа" – 12,7%, за Блок Светличной "Разом!" – 11,5%, а за "Европейскую солидарность" – 5,9%.

Не преодолевают 5%-ный барьер партия Шария (4,7%), "Батьківщина" (3,2%), Оппозиционный блок (2,8%) и Радикальная партия (1%).

Опрос проводился 4-12 июля методом интервью среди 1600 жителей Харьковской области старше 18 лет. Ошибка репрезентативности – не более 2,4%.

Группа "Рейтинг"

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно проекту постановления Верховной Рады, местные выборы в Украине должны состояться 25 октября 2020 года.