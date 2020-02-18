"Бизнес нуждается в защите!" Южанина поддержала акцию ФЛП возле Рады

Малый бизнес в Украине нуждается в защите и поддержке со стороны государства, а команда президента Владимира Зеленского наоборот усиливает фискальное давление на ФЛП – это недопустимо. И предпринимательство должно бороться за свое право на труд.

Об этом заявила народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Нина Южанина на акции представителей малого бизнеса возле Верховной Рады, передает пресс-служба политсилы.

"Власть должна осознавать, что именно предприниматели, которые создали для себя и своих близких людей рабочие места, а людей почти 2 миллиона, нуждаются в защите как никогда. Не нужно было применять фискальные методы работы. Должна быть воля предпринимательской деятельности. Должны предоставить самые большие права и возможности для того, чтобы эти люди продолжали работать в Украине, чтобы они пополняли бюджет и хватит говорить о том, что именно эту категорию лиц мы должны приводить к порядку и ответственности – это самые ответственные люди в Украине", – сказала парламентарий.

Нина Южанина Слово и Дело

Также политик отметила, что активная позиция представителей бизнеса очень важна в борьбе за отмену законов, которые могут разрушить малое предпринимательство в Украине.

"Мне кажется, что впервые именно микробизнес, микропредпринимательство объединились и будут бороться за свои права и возможности работать в нашей стране.

Спасибо организаторам за то, что вы обнаружили обеспокоенность, прочитали эти законы и сейчас выступаете за их отмену. Поэтому я буду участвовать в ваших мероприятиях и отстаивать ваши права", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 19 апреля 2020 годы изменятся правила для бизнеса. В частности, ФЛП, использующих электронные кассовые аппараты, будут обязаны хранить данные о продажах определенный срок.

Глава ГНС Украины Сергей Верланов заявил, что новейшие программные регистраторы расчетных операций от Государственной налоговой службы и их обслуживание для предпринимателей будут бесплатными.

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