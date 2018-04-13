Безвиз с Канадой и Британией: в Кабмине сделали заявление

У Украины в ближайшее время нет перспектив визовой либерализации с Канадой или Великобританией.

"Относительно Лондона должны учитывать Brexit. Масштабы вопросов, которые они должны решить в диалоге с ЕС, затрудняют переговоры по другим темам. Хотя надеюсь на то, что будет готовность совершенствовать процедуру визового режима, чтобы она не была такой долгосрочной", - заявила "Обозревателю" вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Она пояснила, что есть случаи, когда людям выдается виза, когда она уже не нужна - "сгорели" билеты или приглашения на какое-то мероприятие.

"По Канаде, на предложение комитета по вопросам национальной безопасности канадского парламента, которое направили правительству относительно дорожной карты безвизового режима с Украиной, утвердительного ответа не дали", - сказала вице-премьер.

По ее словам, у Канады своя миграционная политика.

"Она с большинством стран мира имеет визовый режим. А государствам, претендующим на безвиз, выдвигает достаточно жесткие условия. Поэтому, на мой взгляд, это вопрос не одного и не двух лет", - подытожила Климпуш-Цинцадзе.

Как сообщал "Обозреватель", Украина получила безвиз с еще двумя странами.