"Бежать из офиса в Ростов": Портников предостерег Зеленского от пути Януковича

Несмотря на то, что многие жители южных и восточных областей Украины живут в парадигме советского восприятия государства, большинство населения страны все же поддерживают проевропейский демократический вектор развития. Именно поэтому всех президентов, которые выступят против такого курса, будет ждать судьба беглого Виктора Януковича.

Такое предупреждение озвучил украинский журналист, публицист Виталий Портников в эфире "5 канала" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Зеленский

"Я всегда говорю, что если бы Украина имела столицу в Одессе или Харькове, нашим президентом до сих пор был бы Кучма, а премьер-министром – Янукович. Просто потому, что наша столица в Киеве, и огромная часть нашего населения воспринимает Украину как демократическое европейское государство, которое не должно быть придатком России, у украинских президентов одна дорога – или становиться на позиции национально-демократически настроенного электората, или бежать из офиса в Ростов. Никакого другого выбора нет. И Владимир Зеленский сам этот выбор будет вынужден делать", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Портников заявил, что скандальное решение президента Украины Владимира Зеленского об отказе от военного парада на День Независимости – это не стремление быть наследником Виктора Януковича, а попытка конкурировать с ним. В частности, нынешний глава государства хочет обогнать соратников беглого экс-президента из бывшей Партии регионов.

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