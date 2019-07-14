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"Бежать из офиса в Ростов": Портников предостерег Зеленского от пути Януковича

4.1т Читать материал на украинском

Несмотря на то, что многие жители южных и восточных областей Украины живут в парадигме советского восприятия государства, большинство населения страны все же поддерживают проевропейский демократический вектор развития. Именно поэтому всех президентов, которые выступят против такого курса, будет ждать судьба беглого Виктора Януковича.

Такое предупреждение озвучил украинский журналист, публицист Виталий Портников в эфире "5 канала" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

"Я всегда говорю, что если бы Украина имела столицу в Одессе или Харькове, нашим президентом до сих пор был бы Кучма, а премьер-министром – Янукович. Просто потому, что наша столица в Киеве, и огромная часть нашего населения воспринимает Украину как демократическое европейское государство, которое не должно быть придатком России, у украинских президентов одна дорога – или становиться на позиции национально-демократически настроенного электората, или бежать из офиса в Ростов. Никакого другого выбора нет. И Владимир Зеленский сам этот выбор будет вынужден делать", – сказал он.

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"Новая власть – старая власть": Портников сравнил Зеленского с Януковичем

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Портников заявил, что скандальное решение президента Украины Владимира Зеленского об отказе от военного парада на День Независимости – это не стремление быть наследником Виктора Януковича, а попытка конкурировать с ним. В частности, нынешний глава государства хочет обогнать соратников беглого экс-президента из бывшей Партии регионов.

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Персоны
Виталий Портников Виктор Янукович Владимир Зеленский
Место
Украина
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
Действительно - доллар по 8 газ по 46 копеек (и остальное копейки) Крым украинский нет даже намеков на войну зарплаты по 500-600 долларов пенсия 200 долларов …. только враг Украины может пойти по стопам Януковича ...
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Ильич Владимир, Ну да Крым помочь анексировать Раиссии, подписав Харьковские угоды, зс скидку на газ 100 долларов страну продсть. На Донбассе войну устроить и в Ростов предательски сбежать. А для тебя дурень зарплата в Украине сейчас 400-500 жолларов. Но самое главное - это комментарий гомосовепикуса на уровне собачьего инстинкта, что для тебя главное - правильно: чтобы было что жрать, а потом чем срать. Вот он тип совка 21 столетия, больше забот нет: гнилая колбаса по 2.20, кислый хлеб, вонючее дешовое бухло, и ты, гнида желаешь, что бы все украинцы такими примитывными диффективными скотами стали. Для тебя Раиссия рай земной, вот только не надо из Украины вылеплять Козлостан.
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Мир Миру
Мир Миру
Підвищувати обороноздатність країни ніхто не відміняв.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Виталик накрасил губы и почувствовал себя Вангой.
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