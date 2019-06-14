"Без денег не выиграешь": в Раде озвучили "расценки" на мажоритарку

Кандидаты в депутаты Верховной Рады по мажоритарным округам должны вложить в избирательную кампанию от $300 тысяч до $1 миллиона.

Такие цифры озвучил в эфире ObozTV народный депутат Украины, член фракции "Объединение "Самопоміч" Александр Опанасенко.

"Если ты идешь по мажоритарке, то в зависимости от региона должен в кампанию вложить $300-500 тысяч. По Киеву, возможно, миллион долларов. Вложить, чтобы участвовать на нормальном, достойном уровне. Без уверенности, что ты выиграешь", – рассказал нардеп.

"Ты должен где-то взять эти деньги. Потому что без финансирования своей кампании ты не выиграешь эти выборы. Вопрос в другом: как ты эти деньги вернешь?" – отметил он.

По мнению Опанасенко, именно этот вопрос украинские избиратели должны задавать кандидатам, которые сейчас будут баллотироваться на парламентских выборах.

Он подчеркнул, что зарплата депутатов составляет 34 тысячи гривен и "честного способа" вернуть затраченные на кампанию средства просто не существует.

При этом политик добавил, что ему самому "повезло в 2014 году" попасть в списки фракции "Объединение "Самопоміч".

"И сейчас открылось такое "окно возможностей" для многих, кто оказался в списках нескольких партий. Если они пройдут. Но это скорее исключение из правил, чем правило", – резюмировал Опанасенко.

Кандидатам в депутаты предлагают ответить на вопрос: "Как деньги вернешь?" ZN.UA

Ранее депутат Верховной Рады от фракции "Народный фронт" Андрей Помазанов в эфире ObozTV высказался за увеличение зарплат народных депутатов до 10 тысяч евро. По его мнению, именно такие суммы позволят привлечь в парламент профессионалов.

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