Бессмысленно и опасно: идея Зеленского о стене на Донбассе может развязать руки России

Президент Владимир Зеленский обещает отгородить оккупированный Донбасс стеной. К такому шагу Украину может подтолкнуть провал переговоров с Россией, которые пройдут уже 9 декабря.

При этом многие эксперты скептически относятся к идеи новой стены. Долго, дорого и малоэффективно. Что же на самом деле хочет глава государства и каков план Б для ОРДЛО - разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

В случае провала переговоров в "нормандском формате", Зеленский намерен отгородиться от оккупированного Донбасса стеной;

Эксперты считают, что стена не поможет решить вопрос войны;

Также они уверены, что такие меры развяжут руки России и дадут ей ресурсы для дестабилизации ситуации в Украине;

Кроме того, создание стены может ударить по морали жителей Донбасса.

Что за идея со стеной?

5 декабря, будучи в Лондоне, помощник Зеленского Андрей Ермак выступил с заявлением, что в случае провала переговоров в "нормандском формате" и несогласия России мирно решать конфликт, президент намерен отгородиться от неподконтрольного Донбасса "стеной не в фигуральном смысле".

"У нас есть план Б. Если мы не увидим сегодня готовности со стороны России идти к мирному процессу, к исполнению Минских договоренностей, с четко определенным сроком, то будем тогда не в фигуральном плане строить стену и жить дальше", - сказал он.

Таким образом страна будет жить в формате замороженного конфликта. Однако, как это поможет решить вопрос войны и чем именно поможет стена, Ермак не сказал.

Владимир Зеленский и Андрей Ермак

Скорее минус, чем плюс

Эксперты считают, что такая мера никак не поможет решить военный конфликт. Как минимум по той причине, что большая часть потерь ВСУ происходит от обстрелов артиллерией, считает экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"В пример приводят стену, которая выстроена вдоль Палестины в Израиле или стену, которая строится между Соединенными Штатами и Мексикой. Но это все абсолютно не соответствует реалиям, в которых живем мы. Во-первых, никакая стена не гарантирует безопасность, потому что более 80% потерь ЗСУ - это потери от артиллерийских и минометных обстрелов, от которых не защитит никакая стена", - рассказал в комментарии OBOZREVATEL эксперт.

Говоря об опыте того же Израиля и Палестины, возведение стены имело двойственные последствия. С одной стороны, уменьшилось количество терактов, которые совершали смертники, но с другой правительство Израиля было раскритиковано на международном уровне. Да и сама стена является довольно символической преградой, ведь сотни жителей палестинских деревень нелегально перебираются через неё в попытках найти в Израиле работу.

Стена на границе поможет слабо

Более того, ограждение от Донбасса может повлечь за собой негативные последствия, ведь тогда, по мнению Туки, у России освободятся ресурсы, которые они отправляли на сдерживание линии фронта. А значит, у них будет больше возможностей совершать провокации и проводить скрытую агитацию на территории Украины.

"Освободившийся ресурс Россия будет тратить не на развитие Крыма, не на развитие Донбасса, не на развитие Сибири, а на продолжение дестабилизации внутри нашего государства. На продвижение сил Медведчука, на совершение различных информационных операций. Ведь главная цель Путина - это не кусок Донецкой области, а все наше государство", - поделился Тука.

Мнение о том, что провокации продолжаться, поддерживает и военный эксперт Игорь Козий. Он уверен, что Россия не заинтересована в окончании войны, а значит, будет и дальше подбрасывать свои силы.

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Сначала признать Донбасс оккупированным

Для того, чтобы идея воплотилась в жизнь максимально адекватно, необходимо сперва на международном уровне признать Донбасс оккупированной территорией, считает Игорь Козий. Правда, и это не дает никаких гарантий - ведь стабильность линии разграничения остается под вопросом.

"На мой взгляд сегодня более важно признать, что эти территории оккупированы Российской Федерацией. И подавать их под таким соусом. Да, тогда мы можем неким образом оградиться. Более-менее стабильная ситуация на границе сейчас, по линии раздела. Но это совсем не значит, что она и дальше будет такой же стабильной",- прокомментировал OBOZREVATEL эксперт.

Эти меры не решают вопрос кардинально и позволяют лишь на какое-то время заморозить конфликт, считает Козий. Кроме того, возведение стены может сильно ударить по морали жителей, которые находятся в этой зоне.

Исходя из того небольшого количества информации, которую озвучил Ермак, и тех прогнозов, которые сделали эксперты, можно сделать вывод, что строительство стены (неважно буквальной или нет) не является грамотным решением войны на Востоке. Таким образом можно получить еще больший раскол внутри общества и даже негативное отношение на международном уровне.

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