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27 февраля • обновлено в 17:13
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"Батьківщину" уличили в финансировании фиктивными компаниями

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Всеукраинское объединение "Батьківщина", лидером которого является народный депутат Юлия Тимошенко, в 2019 году на 3 миллиона гривен профинансировали компании, которые, вероятно, не ведут реальной предпринимательской деятельности.

Об этом сообщили в общественном движении "ЧЕСТНО". В частности, речь идет об ООО "Артлокс" и ООО "Вайнолс".

"ВО "Батьківщина" в течение 4-го квартала 2019 года получило 3 миллиона гривен от двух компаний, основанных за месяц до перечисления этих средств в один день – 31 октября 2019. В 4-м квартале партия не имела никакого вклада от физических лиц", – говорится в материале.


Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко

Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко

Выяснилось, что компания "Артлокс" дала 1 миллион, а "Вайнолс" 2 миллиона. Обе зарегистрированы в Киеве, их возглавляет один человек – Дмитрий Терехов, информации о котором мало. Известно, что до 1 ноября он был зарегистрирован в городе Макеевка Донецкой области, а с 24 декабря имеет регистрацию в Киеве. Об этом свидетельствует история изменений в компаниях.

Всего на Терехова зарегистрировано три предприятия. Еще одно, ООО "Степкорс", также было основано 31 октября 2019. Ни один из номеров телефонов, указанных в контактной информации этих компаний, не обслуживается.

Журналисты выяснили, что по адресам, на который зарегистрированы компании, их офисов нет. Телефоны также не обслуживаются.

"Все это может свидетельствовать о том, что реальной предпринимательской деятельности "Вайнолс" и "Артлокс" не ведут. Поэтому происхождения средств, которыми финансировали "Батьківщину", под вопросом", – подытожили журналисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава наблюдательного совета "Укрзалізниці", нардеп 8-го созыва Сергей Лещенко заявил, что группа депутатов от партии "Батьківщина" хочет взять на поруки главу Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна, которому НАБУ и САП сообщили о подозрении в получении взятки.

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Автор
Глеб Иванов
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bregovich mark
bregovich mark
Великий кормчийгельминт,Ты уже здесь глист?.Первым высрался на этой статье ,зачтут ли или аскарида???.Бояра закончилась?На рюзьге сайтах уже не подают, Стараешься??Старайся дальше..Может к вечеру на Стакан под завязочку заработаешь!
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Paruhol Semen
Paruhol Semen
Порох Юльку заказал?)) Раньше под статьями о Юльке комментить нельзя было) поссорились видать))
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
ВорЮлька останется ворюлькой. Вы еще попробуйте Петину петушню копнуть - ваще окуеете !))))))))
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Paruhol Semen
Paruhol Semen
Великий Кормчий, ты что, про петро от обо3а или хорошее или ничего))
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