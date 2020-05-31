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31 мая • обновлено в 16:59
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Азаров отличился новым выпадом против Украины

2.3т
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Украина, находясь в составе Советского Союза, якобы бесплатно получила значительную часть своих городов.

Такое скандальное заявление сделал бывший премьер-министр Украины времен президентства Виктора Януковича Николай Азаров на своей странице в Twitter. Так, он опубликовал картинку с призывом "выучить наизусть".

"В 1922 году в состав Союза Советских Социалистических Республик Украина вошла без Харькова, без Херсона, без Одессы и Донецка, без Луганска, ну, и, конечно, без Крыма. У Украины не было даже Львова", – говорится на изображении.

Азаров отличился новым выпадом против Украины. Иллюстрация

Азаров отличился новым выпадом против Украины. Иллюстрация

"Все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно! А новоиспеченные так называемые патриоты только и научились, что земли эти разбазаривать, да еще и ценой десятков тысяч человеческих жизней", – написал сам Азаров.

Его также поддержал председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков.

"Очень верное суждение. Украины в нынешних границах никогда не существовало. Она всем обязана Ленину и СССР. Была большая ошибка большевиков и КПСС передать ей все эти территории. Надо было оставить ей "исконные земли" – несколько областей к востоку от Киева без выхода к морю", – завил тот на своей странице в Twitter.

Пост в сети

Пост в сети

Скриншот

Картинка, распространенная Азаровым

Картинка, распространенная Азаровым

Скриншот

Пост в сети

Пост в сети

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Азаров разразился заявлением о "возрождении фашизма" в Украине.

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Автор
Яра Дорош
Персона
Николай Азаров
Место
Украина
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